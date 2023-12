Coopération : Une délégation ministérielle en Chine pour discuter du financement des projets d’envergure - abamako.com

Nos deux pays entretiennent de bonnes relations d’amitié et de coopération depuis fort longtemps. Les trois ministres qui effectuent un séjour dans l’Empire du Milieu pour le raffermissement des liens bilatéraux, discuteront également du financement d’une usine de filature dans notre pays et des projets portant sur l’énergie



Une délégation malienne de haut niveau, comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et ses collègues de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, est arrivée mercredi après-midi à Pékin en Chine où elle a été accueillie sous un temps glacial de -3 degrés par le directeur adjoint du département Afrique au niveau du ministère des Affaires étrangères, Zhou Ping.

Il est bon de préciser que la délégation malienne effectue une visite de travail et d’amitié à l’invitation du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi pour insuffler un nouvel élan à la coopération sino-malienne déjà si fructueuse. Le séjour de la délégation ministérielle jette d’autres nouveaux ponts entre notre pays et l’Empire du Milieu, mais confirme surtout la volonté des autorités maliennes de repositionner notre diplomatie sur l’échiquier international. Cette visite s’impose donc pour plusieurs raisons, d’abord parce que le ministre Diop et ses collègues du gouvernement répondent à une invitation de la partie chinoise.



Une deuxième raison, c’est que notre pays est engagé dans une nouvelle dynamique de partenariat avec le géant asiatique qui représente l’une des premières puissances économiques à l’échelle planétaire et dont l’exemple peut servir à de nombreux pays en développement, parce que le pays de Xi Jinping démontre que la conviction pour le développement paie toujours. Mais surtout qu’à force de travail, on fini par figurer parmi les premiers de la classe. Il y a quelques années, la Chine était moquée dans la boutade par certains comme « l’Empire des vélos ». Aujourd’hui, ce pays dont l’économie est en constante progression est bâti en immeubles de verre et de béton où, la nuit les enseignes lumineuses scintillent de mille feux. Les vélos des années 60 ont laissé place au métro et à de luxueuses berlines et limousines et fourgons confortables.



Enfin une troisième raison, c’est que notre pays est dans une phase de diversification de ses partenariats avec les pays qui acceptent de traiter d’égal à égal avec nous, mais surtout de se conformer aux trois principes édictés par le président de la Transition. , le colonel Assimi Goïta, notamment le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques retenus par notre pays et la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. La visite des trois membres du gouvernement accompagnés, de la conseillère spéciale du président de la Transition, chargée des questions diplomatiques, Fatou Binta Diop, du conseiller spécial du président Goïta, Tidiane Badian Kouyaté, du président de la commission des affaires étrangères du Conseil national de Transition (CNT), Aboubakar Sidiki Koné, du directeur Asie et Océanie au niveau du département en chargé des Affaires étrangères, Dr Mahmoud Mohamed Arby, reste la plus importante d’une délégation malienne en Chine, depuis l’après Covid-19 qui avait sérieusement secoué le géant asiatique et éprouver la capacité de résilience de tous les pays ou presque. La délégation malienne aura donc une rencontre institutionnelle avec le ministre des Affaires étrangères chinois. Elle échangera également avec les responsables de certaines entreprises qui travaillent au Mali et ceux des institutions financières de la Chine.



Les ministres qui ont pris leur quartier à l’hôtel St Régis ont ensuite eu une petite séance de travail avec leurs collaborateurs et l’ambassadeur de notre pays en Chine, le général Didier Dacko, pour peaufiner les derniers réglages avec la représentation de notre pays en Chine et s’accorder sur les éléments de langage diplomatique en vue d’être plus efficaces dans la quête de politiques retombées de cette visite de travail et d’amitié sur invitation de la partie chinoise. Ce qui atteste du poids accordé à notre pays dans la coopération bilatérale avec ce pays.

Au cours de la séance de travail, le ministre Moussa Alassane Diallo a expliqué que l’important est d’avoir à la fin de cette mission un agenda de réalisation des projets. Le clou de la visite sera la rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères et le directeur du bureau de la coopération extérieure chinoise



Bréhima DOUMBIA