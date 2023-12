Guinée-Bissau: Des organisations politiques et de la diaspora veulent porter plainte contre le Président Umaro Sissoco Embalo - abamako.com

Guinée-Bissau: Des organisations politiques et de la diaspora veulent porter plainte contre le Président Umaro Sissoco Embalo Publié le jeudi 7 decembre 2023

© Autre presse par DR

Guinée-Bissau: la confusion après des tirs signalés dans le centre-ville de la capitale

Des organisations politiques et de la diaspora veulent porter plainte contre le Président Umaro Sissoco Embalo En effet, en violation des dispositions de l’article 94 de la Constitution de la Guinée-Bissau, le Président Umaro Sissoco Embalo a, suivant un Décret en date du 04 décembre 2023, dissout le Parlement. Du côté des organisations politiques et de la diaspora de la Guinée-Bissau un vrai Coup d’Etat contre les institutions constitutionnelles comoriennes. D’ailleurs, ces dernières examiner les possibilités d’une action judiciaire pour mettre fin au coup d’Etat institutionnel en cours perpétré dans leurs pays par l’entremise du Cabinet de Me Saïd LARIFOU,



Communiqué :



Notre cabinet d’avocats a été consulté par des organisations politiques et de la diaspora de la Guinée-Bissau pour examiner les possibilités d’une action judiciaire pour mettre fin au coup d’Etat institutionnel en cours perpétré en Guinée-Bissau par le Président SISSOCO, Chef de l’Etat.



En effet, en violation des dispositions de l’article 94 de la constitution de la Guinée-Bissau, le Président Umaro Sissoco Embalo a, suivant un Décret en date du 04 décembre 2023, dissout le Parlement, en

prenant comme prétexte des accrochages survenus entre les Forces de la Garde Nationale et la cellule de la Police Judiciaire pour dénoncer «Une tentative de coup d’Etat» qui, selon lui, aurait été perpétrée par le Président de l’Assemblée Nationale dirigée par l’opposition nationale et Républicaine .



C’est plutôt cette décision anticonstitutionnelle du Président de la Guinée-Bissau qui est un vrai Coup d’Etat contre les institutions constitutionnelles de son pays.



Cet acte provoque un trouble grave à l’ordre constitutionnel, démocratique en Guinée-Bissau et bloque le fonctionnement des institutions constitutionnelles de ce pays.



Ce coup d’Etat institutionnel doit être dénoncé et la perte des vies humaines provoquées par cette forfaiture condamnée et réparée au même titre que les changements anticonstitutionnels des régimes

politiques.



En effet, selon l’article 94 de la Constitution de la Guinée-Bissau, le Président de la République ne peut dissoudre le parlement qu’après 12 mois de sa mise en place et 6 mois de la fin du mandat présidentiel.

Nos clients exerceront toutes les voies de recours nationales et internationales pour mettre en échec ce coup d’Etat institutionnel et pour le rétablissement immédiat de l’ordre Démocratique et constitutionnel.



La décision de Monsieur SISSOCO EMBALO vise à trouver un prétexte pour dissoudre illégalement le Parlement et limoger le Gouvernement composé des membres de la majorité parlementaire pour s’assurer, à quelques mois des élections présidentielles, le contrôle total des institutions constitutionnelles du pays y compris le pouvoir militaire et judiciaire.



Paris, le 07 Décembre 2023

Me Saïd LARIFOU,



Avocat à la Cour, Ancien Bâtonnier