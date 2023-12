Mali, Bamako ACI 2000 : Un braquage fait deux morts - abamako.com

Quatre individus armés ont fait irruption dans un établissement de jeu de hasard et ont ouvert le feu sans distinction. Ils se sont servis dans la caisse et ont disparu avec une importante somme d’argent



Le vendredi 17 novembre dernier aura été une journée particulièrement chaude à l’ACI 2000, en Commune IV du District de Bamako. Ce jou-là, c’est une boutique de jeu de hasard qui a fait l’objet d’un braquage spectaculaire commis par des individus non identifiés. Au cours de cette opération minutieusement préparée par ces bandits, le vigile et le gérant, qui était aussi le caissier de l’établissement, y ont laissé leur vie.



C’est aux environs de 4h du matin que l’établissement de loisir a reçu la visite des quatre malfrats. Lorsqu’ils y ont fait irruption dans le local, armes aux poings, ils ont menacé tous les employés en les contraignant de leur remettre toutes les recettes du soir, en plus de tous leurs objets de valeur. Aussitôt, une confusion totale s’est installée dans le local.



Dans un tohubohu indescriptible, les braqueurs ont tiré sans distinction, tuant du coup le vigile et le caissier. Ils se sont ensuite servis dans la caisse à volonté avant de s’enfuir, ont expliqué nos sources, sans donner plus de détails sur la somme emportée par les bandits. «Après leur forfait, les assaillants ont laissé sur place les corps sans vie et ont aussi pris le soin de refermer la porte comme si de rien n’était. C’est au petit matin que la découverte a été faite ».



Informés, les policiers ont investi les lieux pour constater les dégâts. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble et les traduire devant la justice.



Tamba CAMARA