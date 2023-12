Mobilisation des ressources sur le marché sous-régional: Le Mali a levé hier un peu plus de 20 milliards de FCFA dont plus de 18 milliards injectés par les banques maliennes - abamako.com

Mobilisation des ressources sur le marché sous-régional: Le Mali a levé hier un peu plus de 20 milliards de FCFA dont plus de 18 milliards injectés par les banques maliennes Publié le jeudi 7 decembre 2023

Alors qu'il était à la recherche de 20 milliards de FCFA, notre pays a levé hier 6 décembre 20, 181 milliards de FCFA. La souscription des banques maliennes a été d'un eu plus de 18 milliards de FCFA.









Après avoir raté son objectif lors de sa précédente sortie le 23 novembre dernier (20,9 milliards obtenus sur 30 milliards de FCFA recherchés) le Mali a renoué hier avec le succès sur le marché des titres publics de l'UMOA. Les investisseurs notamment locaux ont été au rendez-vous de cette opération.





Selon les résultats publiés par l'Agence UMOA-Titres et la Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique (DNTCP) le montant total proposé a été de 20, 201 milliards de FCFA sur lesquels, les organisateurs ont retenu 20, 181 milliards. Sur ce montant, les banques maliennes ont contribué pour plus de 18 milliards de FCFA,