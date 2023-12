Coupe du Monde U -17 : Accueil triomphal des jeunes héros ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du Monde U -17 : Accueil triomphal des jeunes héros ! Publié le vendredi 8 decembre 2023 | Le challenger

Tweet

Le lundi 4 décembre 2023, les Aiglonnets ont été accueillis en grande pompe à la Place CAN de Bamako, à ACI 2000. Où la fête a réuni les passionnés du ballon rond et de hauts responsables du pays, dont le Premier ministre en personne, Choguel Kokalla Maïga et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kassim Ibrahim Fomba.



Le sponsor officiel du football malien, Orange-Mali, s’est investi, comme on pouvait s’y attendre, pour que la fête tienne ses promesses. Toutes ses promesses. Il a mobilisé une importante équipe pour accueillir les jeunes héros du Mali, premiers à monter sur le podium du mondial en Indonésie, avec leurs médailles de bronze. Les médias partenaires d’Orange Mali étaient également présents pour immortaliser cet événement inoubliable.



De l’aéroport Modibo Kéita jusqu’à la Place CAN, les Aiglonnets ont été escortés par une foule en liesse. Le Premier ministre a exprimé la fierté des Maliens et de leurs plus hautes autorités pour la performance exceptionnelle des Aiglonnets. Les jeunes ont porté haut les couleurs du Mali et ont contribué à renforcer la cohésion nationale, a-t-il déclaré. “Ils ont non seulement représenté le Mali de manière admirable sur la scène internationale, mais ont également démontré que le peuple malien peut compter sur eux”, a-t-il déclaré.



Ce retour victorieux des Aiglonnets est bien plus qu’un simple exploit sportif. Il incarne l’unité et la détermination d’une jeunesse dévouée à porter haut les valeurs du pays. Leur parcours est un exemple pour la jeunesse malienne. Il symbolise l’importance de l’engagement, du travail acharné et du dépassement de soi.



En célébrant ses jeunes héros, le Mali se forge un esprit d’unité et de solidarité et nourrit l’espoir d’un avenir prometteur pour la nation.



Nana Sylla, stagiaire