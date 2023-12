Fin du 4è SIAMA : Rendez-vous en 2025 ! - abamako.com

Fin du 4è SIAMA : Rendez-vous en 2025 ! Publié le vendredi 8 decembre 2023 | Le challenger

La 4ème édition du Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA) a pris fin le dimanche 3 décembre 2023 au Parc des expositions de Bamako, après 11 jours d’activités de promotion de l’artisanat africain.



Présidée par ministre de la Culture en l’absence du Premier ministre, la cérémonie de clôture de la 4è édition du Salon International de l’Artisanat du Mali a été l’occasion pour les organisateurs de présenter les résultats des 11 jours d’activités sur la promotion de l’artisanat africain. Le succès de cette édition est attesté par la mobilisation-record des artisans et les revenus tirés des ventes promotionnelles. «Cette édition du SIAMA a enregistré provisoirement, en termes de chiffres 173. 400 visiteurs, dont 88. 200 femmes et 85. 200 hommes. 1. 302 exposants sont venus de 13 pays dont le Mali ; 651 stands étaient occupés, dont 537 climatisés ; les ventes promotionnelles ont rapporté quelque 273. 500.800F CFA au titre » a apprécié le président de l’Assemblée permanente des chambres de métier du Mali, Mamadou Minkoro Traoré. Il a salué la participation exceptionnelle du Burkina Faso en en sa qualité d’Invité d’Honneur. « Au-delà de cette action de promotion des produits artisanaux, le SIAMA 2023 a été l’occasion de renforcer l’excellente coopération entre les artisans du Mali et ceux du Burkina Faso par la signature de deux conventions afin d’œuvrer ensemble, autant que possible, au développement économique et social de nos pays » a-t-il déclaré.



Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a exprimé sa profonde gratitude envers le Burkina Faso, tous les pays participants et le sponsor officiel, Orange Mali. Il a mis également en avant l’importance de l’artisanat comme moteur du développement économique, social, et culturel. « C’est lieu de remercier à nouveau, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Excellence le Colonel Assimi Goïta, Monsieur le Directeur de Cabinet représentant le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat, et des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso. L’on peut affirmer sans risque se tromper que cette 4ème édition aura été un franc succès. Pendant dix jours, vous avez démontré que le SIAMA n’est pas un divertissement mais qu’il est un espace de rencontres, du donner et du recevoir mais aussi un terreau de réflexion, de partage d’expériences, de communion et de fraternisation. Il vous appartient de fidéliser davantage les visiteurs et acheteurs afin d’encourager la consommation locale de nos produits artisanaux et stimuler la créativité et l’innovation dans le domaine de l’artisanat. Le SIAMA doit rester le creuset de I’expression de notre identité culturelle, nantie des touches esthétiques et contemporaines adaptées à notre époque» a-t-il souhaité.



Lors de la cérémonie, les lauréats du concours, visant à récompenser la créativité et I ‘innovation des artisans, ont été récompensés par des prix et des enveloppes symboliques. Par ailleurs, les participants et les délégations officielles ont reçu une attestation de reconnaissance.



Vivement pour le prochain rendez-vous du SIAMA en 2025.



Boubacar Idriss Diarra