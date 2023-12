Certificat Executive Management Stratégique Bancaire - Niveau 2 (CEMSTRAT 2): Douze (12) récipiendaires provenant des pays de l’UEMOA ont reçu leurs certificats - abamako.com

Le Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) et HEC Paris ont procédé, ce vendredi 8 décembre 2023, à la remise solennelle des certificats dans le cadre de la dernière phase du programme Certificat Executive Management Stratégique Bancaire - Niveau 2 (CEMSTRAT 2).



La cérémonie de remise des certificats aux récipiendaires s’est tenue au siège de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à Dakar et a été présidée par Patrick Kodjo, Conseiller du directeur général du COFEB, chargé de l’intérim, en présence de Serge Bayala, Conseiller du Directeur Général du COFEB, de Armelle Dufour, Directrice des projets stratégiques internationaux d’HEC Paris et de Bertrand Quélin, Directeur académique du programme et professeur permanent de stratégie à HEC Paris.



Cette dernière phase de l’édition 2023 du Certificat Executive Management Stratégique Bancaire - Niveau 2 (CEMSTRAT 2) a vu 12 récipiendaires du programme recevoir leur certificat. Les récipiendaires proviennent des pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo).



Dans son discours, le Conseiller du directeur général du COFEB, chargé de l’intérim, a rappelé l’importance accordée au programme CEMSTRAT COFEB-HEC Paris. Il s’agit d’un parcours qui nécessite une bonne organisation et beaucoup d’engagement au regard des postes qu’occupent les participants, a-t-il ainsi souligné dans son allocution prononcée en distanciel.



"Vous pouvez être fiers de ce prestigieux certificat délivré par HEC Paris", a ensuite poursuivi Patrick Kodjo en s’adressant singulièrement aux récipiendaires. En effet, parmi les participants, figurent des Administrateurs, des Directeurs généraux et des Directeurs opérationnels en exercice dans les banques et établissements financiers de plusieurs pays de l’UEMOA.



Saluant la collaboration entre le COFEB et HEC Paris, Patrick Kodjo a réitéré aux différentes parties prenantes du programme CEMSTRAT les vives félicitations des autorités de la BCEAO. Aussi, il a salué "une équipe qui a partagé son expérience et son expertise pendant une dizaine d’années."



De son côté, la Directrice des projets stratégiques internationaux d’HEC Paris, Armelle Dufour a souligné à l’intention des récipiendaires le "devoir de partage" des connaissances acquises dans le cadre du programme CEMSTRAT 2 avant de leur adresser des vœux de succès dans leurs missions respectives.



Le directeur académique du programme et professeur permanent de stratégie à HEC Paris, Bertrand Quélin a relevé la qualité et la force de la collaboration qu’entretiennent le COFEB et HEC Paris. Un partenariat qui en est à sa dixième année. "L’action concertée BCEAO-COFEB / HEC Paris aura apporté les éléments de formation, d’accompagnement qui vous conforteront dans une trajectoire professionnelle dont vous serez très fiers", a noté Bertrand Quélin.



Pour les autorités de la BCEAO, ce parcours certifiant "s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des dirigeants des banques et établissements financiers de l’Union et de la sous-région."



Le programme Certificat Executive Management Stratégique Bancaire - Niveau 2 (CEMSTRAT 2) a permis aux dirigeants de renforcer leurs capacités managériales à mobiliser les équipes (talents, équipes-projets...) pour déployer avec impact les projets stratégiques de leur entreprise.



Le programme de certification a aussi été une opportunité pour bien maîtriser les mécanismes susceptibles de créer de la valeur et de réussir la transformation des acteurs économiques (Finance verte, types de financement, digitalisation de l’économie, co-financements...).



Animé par une équipe de dix (10) Professeurs et experts de HEC Paris, acteur mondial des programmes Executive Education, ce parcours certifiant s’est tenu du 12 juillet au 08 décembre 2023, en séquences virtuelles et en présentiel à Dakar. Cinq (5) modules thématiques ont ainsi été dispensés, à savoir : la transformation stratégique, la finance, la stratégie digitale, le leadership et le développement des ressources stratégiques, suivi de la présentation de projets individuels, avant la cérémonie de remise de Certificats.



Ce programme Exécutive CEMSTRAT 2, s’inscrit en complémentarité du programme Exécutive Management Stratégique Bancaire - 1 (CEMSTRAT 1).



Depuis 2013, plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires (PMG et PMG+), en management des ressources humaines (CEMRH), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale (CEMSTRAT et CEB2D), proposés conjointement par le COFEB et HEC Paris.



Makhtar C.