La Minusma rétrocède aux autorités maliennes un de ses derniers camps Publié le samedi 9 decembre 2023

La mission de l'ONU au Mali a remis vendredi aux autorités nationales un de ses derniers camps dans le pays avant la fin de son retrait définitif suivant l'exigence de la junte au pouvoir, a indiqué la porte-parole de la Minusma.



La Minusma a transféré aux autorités maliennes le camp de Mopti dans le centre du pays, un des foyers du jihadisme et de la violence qui ensanglantent le Sahel depuis des années.



La rétrocession s'est déroulée sans encombre, contrairement à celle récente de camps dans le nord, où la Minusma avait précipité son départ sous la pression de l'escalade militaire entre armée et groupes armés, a dit Fatoumata Kaba dans un message écrit à l'AFP. Le camp abritait dernièrement des Casques bleus du Bangladesh et du Togo. Il a accueilli des contingents égyptiens, pakistanais et sénégalais par le passé.



Avec le désengagement de Mopti, la Minusma entre dans la dernière ligne droite. Le Conseil de sécurité de l'ONU lui a donné jusqu'au 31 décembre pour achever son retrait. La Minusma organise lundi une cérémonie de fermeture de son quartier général à la périphérie de la capitale Bamako. Cette cérémonie marquera la fin de la mission, a dit Fatoumata Kaba.