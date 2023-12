Brahima Cissé, secrétaire technique de L’itie-Mali à la présentation des rapports : “L’affection des revenus miniers au Trésor s’est élevée à 320 milliards F CFA en 2020 contre 411 milliards de F CFA en 2021” - abamako.com

Brahima Cissé, secrétaire technique de L'itie-Mali à la présentation des rapports : "L'affection des revenus miniers au Trésor s'est élevée à 320 milliards F CFA en 2020 contre 411 milliards de F CFA en 2021"
Publié le samedi 9 decembre 2023 | Aujourd`hui

Ville de Yanfolila

Dans le cadre de la campagne de dissémination des rapports 2020-2021, l’Initiative pour la transparence des industries extractives au Mali (ITIE-Mali) a organisé le mardi 5 décembre dernier, à la Maison de la Presse, une conférence de presse afin de présenter aux journalistes ses rapports 20202 et 2021 sur les industries extractives au Mali. En la circonstance, le secrétaire technique de l’ITIE-Mali a annoncé que “l’affection des revenus miniers au Trésor public s’est élevée à 320 milliards de F CFA en 2020 contre 411 milliards de F CFA environ en 2021”.



ette conférence de présence était animée par Brahima Cissé, secrétaire technique de l’ITIE-Mali, accompagné par Oumar Camara, Ousmane Simpara, Ibrahim Siré Coulibaly, tous membres du comité directeur de l’ITIE-Mali, ainsi que Souleymane Bobo Tounkara, rapporteur général de la Maison de la presse.



Ouvrant la séance, M. Tounkara a indiqué que cette initiative œuvre pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif dans plus de cinquante-sept pays à travers le monde.



“A travers des rapports ITIE, elle divulgue les paiements et les revenus générés par le secteur extractif au cours d’une année donnée. Au Mali, les ressources minières du pays appartiennent à l’ensemble de la population. L’exploitation et la gestion de ces ressources doivent être faites dans la transparence et dans la redevabilité absolue. C’est pourquoi l’État du Mali afin d’accroitre la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif a adhéré à l’ITIE”, a-t-il précisé.



Il a ajouté que le Mali s’est engagé à mettre en œuvre les exigences de cette initiative parmi lesquelles la production, la publication et la dissémination des rapports ITIE. “La production des rapports ITIE 2020 et 2021 s’inscrit dans ce cadre. Ces rapports ITIE renferment des informations sur la réconciliation des flux de paiements effectués par les sociétés extractives avec les revenus fiscaux et non-fiscaux recueillis par les administrations publiques provenant des industries extractives au cours d’une année donnée, les données sur la participation de l’état dans le capital des sociétés extractives. Chers participants vous trouverez dans ces rapports ITIE, les apports au budget de l’Etat et des collectivités en termes de flux financiers, mais également les contributions volontaires des sociétés minières dans le cadre de leur responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Les parties déclarantes ont été également sollicitées pour reporter les données sur la production, les exportations et sur les paiements sociaux volontaires”, a-t-il laissé entendre.



Le secrétaire technique de l’ITIE-Mali a indiqué que les rapports ITIE 2020 et 2021 ont été élaborés respectivement en 2022 et 2023. “La synthèse des rapports permet de mettre en évidence des informations sur le contexte du secteur extractif au Mali, le secteur couvert par le rapport, les types de paiements, les entreprises concernées par les déclarations, les attestations et certifications des données, la contribution du secteur à l’économie nationale, la contribution au budget des collectivités, la contribution au développement communautaire, les achats et autres transactions effectués entre les mines et les fournisseurs locaux, la répartition des paiements par administration et par entreprise, les principaux écarts et les recommandations d’améliorations formulées.



Mais de prime à bord, on peut retenir qu’en 2020 et 2021 la contribution du secteur extractif à l’économie nationale a oscillée autour des chiffres suivants : 10 % du PIB (produit intérieur brut du Mali) ; 1 % de l’emploi formel du pays 21 % des recettes fiscales de l’Etat et, 82 % des recettes d’exportations du pays.



Avec comme périmètre de réconciliation dix (entités publiques pour 32 entreprises extractives. L’affectation des revenus miniers au Trésor public s’est élevée à 320 milliards de F CFA en 2020 contre 411 milliards de F CFA environ en 2021″, a-t-il déclaré, avant d’ajouter que cette journée de dissémination des rapports ITIE 2020 et 2021 est une occasion de passer en revue les recommandations faites par l’ITIE-Mali suite à ces travaux de conciliation.



Mahamadou Traoré