Société civile malienne : Unie pour sa refondation ! Publié le samedi 9 decembre 2023 | Aujourd`hui

Le Collectif pour la Refondation de la Société Civile du Mali (CRSCM) a procédé au lancement de ses activités de communication par rapport à la gestion du collectif. C’était le mardi 5 décembre 2023 dans les locaux de l’immeuble qui abrite la compagnie aérienne Corsair. Ce collectif a pour objectif de rassembler les associations, les organisations et groupements de la société civile en son sein, afin d’avoir une seule société civile au Mali.



Ensemble, nous sommes une société civile forte, autonome et au rendement meilleur pour le bénéfice du peuple malien”, tel est le slogan du Collectif pour la Refondation de la Société Civile du Mali (CRSCM)



Aux dires de Dr Sékou Diabaté, président de l’ONG Trait d’Union et président du CRSCM, le collectif, c’est un ensemble d’associations et coopératives de syndicat et d’autres groupes qui s’est mis ensemble après les assises nationales de 2021 pour aider les autorités dans la mise en œuvre des recommandations et des résolutions des assises nationales en ce qui concerne la société civile du Mali. ‘‘Nous voulons démarcher tous les maillons essentiels, notamment de la transition, les autorités traditionnelles, religieuses, les organisations communautaires de base. Nous voulons démarcher tout le monde et faire comprendre que nous sommes tenue d’aller vers la réalisation du désir des maliens qui a été exprimé lors des assises nationales” a-t-il exprimé.



Présentement, le collectif compte plus de 400 organisations. ”Nous avons tous les récépissés et nous pensons qu’au fil du temps, nous en aurons plus parce que nous nous proposons de démarcher toutes les associations qui sont à but non lucratif et qui peuvent aider à la constitution d’une société civile digne de ce nom”, a indiqué Sékou Diabaté.



A l’en croire, ils ont déjà rencontré les autorités de la transition pour leur expliquer le projet et ils vont continuer à les démarcher pour avoir un appui sur le plan technique afin de pouvoir mettre ce projet en œuvre.



Le président du collectif a rappelé que notre constitution nous dit dans son préambule que le pays s’engage à respecter les droits humains et particulièrement les droits des femmes, des enfants et les couches vulnérables. Sékou Diabaté a signalé qu’ils sont dans cette logique. ”Nous voudrons que toutes les associations qui sont créées au Mali selon les recherches, il en a plus de 32 000, rejoignent le collectif. Cela permettra à la population de comprendre le rôle réel de la société civile, ses principes, son fondements, car de nos jours au Mali, tout le monde se dit être de la société civile alors qu’en réalité ce n’est pas le cas”, a-t-il déclaré.



Le président du CRSCM a ajouté qu’au sommet de l’ONU, il y a une femme qui s’est dit appartenir à la société civile malienne et a raconté des histoires sur le Mali. “Cela déduit qu’on n’est pas uni, on ne s’entend pas, sinon s’il n’y avait qu’une seule société civile au Mali avec des responsables et des membres connus de tous, cela ne nous arriverait pas”, a-t-il mentionné. Avant d’inviter les uns et autres à mettre fin à la division, à s’unir pour la refondation de la société civile malienne.



Marie Dembélé