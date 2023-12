Deuxième saison de la série TV Séko Boiré : Le premier coup de clap donné par Mamou Daffé et Frédéric Kaboré du FAMOC - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Deuxième saison de la série TV Séko Boiré : Le premier coup de clap donné par Mamou Daffé et Frédéric Kaboré du FAMOC Publié le samedi 9 decembre 2023 | Aujourd`hui

Tweet

Le Président de la Fondation Festival sur le Niger, Mamou Daffé et le Représentant du Fonds d’appui au moteur du changement (FAMOC) ont donné, le samedi 02 décembre 2023, au siège de la fondation à Ségou, le premier coup de clap de la 2ème saison de la série TV Séko Boiré. C’était en présence du patron de Kora Films, Cheick Oumar Sissoko (rédacteur du scénario), du Conseiller aux Affaires juridiques du Gouvernorat de Ségou, Mamadou Traoré, du maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, ainsi que plusieurs acteurs du cinéma malien.



Prenant la parole, le patron de Kora Films, l’ancien ministre de la Culture, Cheick Oumar Sissoko, a expliqué les raisons qui l’on poussé à écrire le scénario de la seconde saison de la série Séko Boiré. Selon lui, ce film a été une tribune qui a beaucoup marqué l’esprit des Maliens et qui est fortement demandé par plusieurs personnes qui ont montré leur intérêt par rapport à cette série et ont même fait des propositions de contenus. “Du moment que c’est fortement demandé, nous avons eu l’idée de faire la deuxième saison, mais en accord avec le FAMOC, l’Ambassade du Danemark. Nous avons introduit une histoire qui permet aux Maliens de comprendre le besoin d’être ensemble, de vivre ensemble, de se côtoyer, de comprendre qu’il y une diversité culturelle dans ce pays qui est une grande richesse”, a-t-il ajouté.



En ce qui concerne la participation des jeunes talents, il a déclaré qu’il faut préparer la relève parce que le cinéma malien a été à l’avant-poste du cinéma africain et malheureusement tel n’est pas le cas aujourd’hui. Et d’ajouter que c’est pourquoi Kora films, l’entreprise de production de cinéma, a décidé de relever le défi du “cinéma malien qui se meurt et qui doit se relever”. Aussi, dit-il, en même temps de passer le relai à des jeunes talents qui ont prouvé à travers cette production que nous pouvons croire au Mali.



Quant à l’acteur principal, Habib Dembélé dit Guimba, qui joue le rôle de Séko Boiré, c’est une chance extraordinaire que la seconde saison soit rédigée et réalisée par Cheick Oumar Sissoko. Avant de remercier Kora films pour cette initiative qui, selon lui, réserve une grande surprise pour le public.



Pour le représentant du Fonds d’Appui au moteur de changement (Famoc), Frédéric Kaboré, cette seconde saison renforcera le vivre-ensemble, la cohésion sociale entre les Maliens. Il a également encouragé le réalisateur à rédiger rapidement la troisième session.



Pour sa part, le maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, a remercié l’entreprise de production Kora Films pour le choix porté sur la ville de Ségou pour réaliser cette deuxième saison de la série TV Séko Boiré. Il a rassuré du soutien des autorités communales de Ségou. “J’ai cru et je continue de soutenir toutes les initiatives culturelles organisées à Ségou comme cela a été le cas avec le festival sur le Niger”, a-t-il laissé entendre.A sa suite, le Conseiller aux Affaires juridiques du Gouvernorat de Ségou, Mamadou Traoré, a remercié les partenaires qui ont accepté d’accompagner ce projet de réalisation de la seconde saison de la série TV Séko Boiré. Il a aussi invité les comédiens qui doivent jouer dans cette série à donner le meilleur d’eux-mêmes afin que cette deuxième saison soit une véritable réussite.



Boubacar PAÏTAO