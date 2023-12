Recherche et innovation : L’offre du Patronat malien - abamako.com

Recherche et innovation : L'offre du Patronat malien Publié le samedi 9 decembre 2023 | Mali Tribune

Comment construire une passerelle entre le monde de la recherche au Mali et le Conseil national du patronat Malien ? Le CNPM a organisé mardi dernier un petit-déjeuner sur la question, avec comme invité le Pr. Boureima Kansaye, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Le Conseil national du patronat du Mali (CNPM), faitière des entreprises privées du Mali, dans ses missions, fait du plaidoyer, du lobbying et participe au dialogue social. Dans le cadre du dialogue Etat-secteur privé, le CNPM a initié une activité dénommée petit-déjeuner professionnel, qui est un cadre d’échanges entre les acteurs privés et les responsables de l’administration publique.



Le Pr. Boureima Kansaye, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, était l’invité le mardi sur le thème : “Recherche et innovation : quel type de partenariat public-privé”.



Le patron des patrons, Mossadeck Bally, a expliqué les attentes du secteur privé par rapport au monde universitaire et de la recherche. Ainsi, selon lui, le Patronat est disposé à soutenir les chercheurs maliens pour mener des recherches en lien avec les besoins du pays. Déjà, le CNPM a annoncé des prix d’une valeur de 5 millions de F CFA pour soutenir des innovations et recherches.



Le Pr. Bouréima Kansaye, en près de deux heures, a partagé les attentes du monde de la recherche avec les patrons. Il a souhaité une fondation pour permettre aux patrons de soutenir la recherche et d’aider à vulgariser les résultats.



De l’avis de Mossadeck Bally, qui recevra d’ailleurs un diplôme de reconnaissance de l’enseignement supérieur pour son soutien à l’innovation, l’objectif est atteint. A son avis, il s’agissait d’avoir des échanges techniques et améliorer la compréhension des enjeux et attentes du secteur privé ; améliorer la collaboration entre le public et le privé à travers le dialogue et finalement des propositions aboutissant à des résolutions de problèmes.



Aminata Agaly Yattara