Mamadou Sougoule, chef de village de Seribala : Pour faire face à l’insécurité, il faut nous former et accompagner - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mamadou Sougoule, chef de village de Seribala : Pour faire face à l’insécurité, il faut nous former et accompagner Publié le samedi 9 decembre 2023 | Mali Tribune

Tweet

Mamadou Sougoulé, chef de village de Séribala, appelle les autorités à poursuivre l’accompagnement des chefs de village particulièrement ceux vivant dans les zones de conflits. Il trouve nécessaire de former et d’accompagner les chefs de village pour une meilleure gestion des conflits.



Séribala est une commune du Mali dans le cercle de Niono dans la région de Ségou. C’est un village d’agriculture, d’élevage, de pêche et de commerce.



Mamadou Sougoulé, coordonnateur des chefs de village de la zone, affirme qu’aujourd’hui l’insécurité est partout au Mali. “Mais nous sommes nourris d’espoir”, dit-il. Pour le sage, de nos jours, les villages ont besoin de projets de développement pour alléger leurs souffrances.



Cependant, M. Sougoulé reste convaincu que les chefs de village peuvent faire face à l’insécurité, ajoutant qu’il faut juste les former, les accompagner à travers des projets de développement, des formations, ainsi que des outils de travail.



A en croire notre chef de village, la méconnaissance des textes du pays est aussi l’une des grandes causes des conflits. “On ne peut pas faire le travail d’un médiateur sans connaître les textes du pays et pour les connaitre, il faut être formé et avoir des documents dans ce sens”, conclut-il.



Ibrahima Ndiaye