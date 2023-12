CAN féminine 2024 : Le retour des Aigles Dames après 5 ans d’absence - abamako.com

CAN féminine 2024 : Le retour des Aigles Dames après 5 ans d'absence
Publié le samedi 9 decembre 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

can u23-maroc 2023 : entrée en lice réussie pour les aigles espoirs

Vainqueur de la Guinée en double confrontation sur un score cumulé de 10-2, le Mali s’est qualifié pour la phase finale de la Can féminine Maroc 2024. Après cinq ans d’absence, les Aigles Dames retrouvent la compétition depuis leur dernière participation en 2018 au Ghana.



Depuis le mardi 5 décembre, l’on connait l’identité des douze pays qualifiés pour la prochaine édition de la Can des dames. Outre le Maroc, pays hôte, onze autres sélections ont validé leur ticket qualificatif à l’issue des matchs retours du dernier tour éliminatoires.



Dans ce cadre, le Mali qui était opposé à la Guinée a composté son billet haut les mains en infligeant un score cumulé de 10 à 2 au Syli version féminine. Vainqueures du match aller par 7 buts à 2 à Bamako, la capitaine Fatoumata Karantao et ses coéquipières ont confirmé au retour disputé en match délocalisé au Sénégal. A Thiès, elles se sont de nouveau imposées par 3 buts à 0. Soit 10 buts marqués sur l’ensemble des 2 rencontres.



Ce faisant, les Aigles Dames vont retrouver la Can après 5 ans d’absence depuis 2018. Si l’édition 2020 a été annulée en raison du coronavirus, l’équipe dirigée par Mohamed Saloum avait échoué de se qualifier à l’édition 2022. Après 2 éditions manquées, c’est le retour des Aigles Dames dont la meilleure performance reste une historique place de demi-finaliste en 2018.



En plus du Mali, d’autres pays signent leur retour à l’image de l’Algérie et du Ghana après avoir manqué l’édition 2022. « Les Black Queens se sont qualifiées pour les phases finales de la CAN malgré leur défaite 1-0 face à la Namibie, lors du match retour. Un faux pas sans gravité pour les protégées de Nora Häuptle, qui, grâce à leur victoire 3-1 lors du match aller, seront bien de la partie au Maroc » a expliqué la Caf.



Par ailleurs, l’on peut également noter la présence des demi-finalistes de la précédente édition dont l’équipe championne d’Afrique en titre, l’Afrique du Sud, en plus du Maroc, de la Zambie et du Nigeria. En revanche, la Guinée Equatoriale (ancienne vainqueure de la compétition), le Cameroun et la Côte d’Ivoire manquent à l’appel.



50 000 spectateurs



Selon la Caf, la dernière finale de la CAN entre le Maroc et l’Afrique du Sud a établi un nouveau record d’affluence, avec 50 000 spectateurs. Le match a été retransmis en direct dans plus de 45 territoires, avec une couverture disponible sur CAFTV et CAFOnline.com. « La prochaine édition du tournoi, qui sera également organisée par le Royaume chérifien promet d’être un événement passionnant, avec des équipes ambitieuses et des joueuses de renom prêtes à donner le meilleur d’elles-mêmes », espère l’instance organisationnelle de la compétition.



A.C



Les 12 pays qualifiés :



Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Ghana, Mali, Maroc (pays hôte), Nigeria, RD Congo, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, Zambie.



Résultats des matchs retours (dernier tour)



Afrique du Sud 2-0 Burkina Faso



Burundi 0-1 Algérie



Namibie 1-0 Ghana



Congo 1-1 Tunisie



RD Congo 2-1 Guinée équatoriale



Botswana 1-0 Kenya



Égypte 0-0 Sénégal



Guinée 0-3 Mali



Togo 2-0 Tanzanie



Zambie 6-0 Angola



Cap-Vert 1-2 Nigeria