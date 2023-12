“Renforcer la résilience du secteur productif “ au cœur de la 24ème Session Ordinaire de l’AG de la CCR-UEMOA à Lomé - abamako.com

“Renforcer la résilience du secteur productif “ au cœur de la 24ème Session Ordinaire de l’AG de la CCR-UEMOA à Lomé

La 24è Session Ordinaire de l’Assemblée Générale de la Chambre Consulaire Régionale de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CCR-UEMOA) s’est ouverte le 5 décembre 2023 à Lomé au Togo pour “ renforcer la résilience du secteur productif”. Tweet

Cette rencontre dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre togolaise du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, Rose Kayi Mivedor-Sambiani, est une réunion annuelle où les représentants des chambres de commerce et d'industrie des pays membres de l'espace UEMOA se réunissent pour discuter des opportunités pour les entreprises privées. C'est, aussi, une occasion de partager des idées et de renforcer la coopération économique dans l'espace UEMOA.



Selon le Président de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA, Daouda Coulibaly, elle « intervient dans un contexte général marqué entre autres par des tensions sociopolitiques et sécuritaires dans notre sous-région dont certaines compromettent l’efficacité et les performances du secteur productif de notre Union ; des niveaux de prix à la consommation élevés pour de nombreux produits de bases, conduisant les États membres à agir pour maîtriser l’inflation, et éviter des pénuries sur les marchés locaux de certains biens vitaux ; un resserrement des conditions de crédit avec le relèvement des taux directeurs de la Banque centrale ; et l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui expose le secteur productif du continent tant à des possibilités d’accroissement notable des flux d’affaires, qu’à de réels défis à relever en matière de capacités productives, de qualité( …) ».



De plus, ces réalités constituent de réels défis aux pays de la sous-région car elles emportent pour les États membres de l'Union, dans le cadre de leur développement économique et social, de nombreux challenges, notamment la transformation structurelle de leurs économies par l’industrialisation, la digitalisation et l’innovation, l’amélioration de la compétitivité et le renforcement de la résilience, et la diversification des sources de financement et du financement adéquat des capacités productives. « Dans la logique d’œuvrer aux côtés de la Commission de l’UEMOA, au cours de cette mandature, pour renforcer la compétitivité et la résilience du secteur productif communautaire, et dans le cadre des travaux de nos Commissions Techniques, nous avons porté nos réflexions sur des sujets en liaison avec ces différents défis. Les fruits de nos réflexions sur l’ensemble de ces questions, esquissent une diversité d’options stratégiques à la disposition des différents groupes de décideurs de notre Union pour relever les défis que j’ai tantôt soulignés », a expliqué le président de la CCR-UEMOA.



Dans son discours d'ouverture, Madame le ministre du commerce, après s'être réjouie du choix porté sur Lomé pour la tenue de cette session, a félicité la Chambre Consulaire Régionale qui constitue aujourd'hui, un modèle réussi dont l’UEMOA peut être fière. « La Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA qui regroupe les organisations du secteur privé de l’Union, est un outil puissant au service de l’intégration régionale et ses actions au quotidien sont orientées vers l’amélioration du climat des affaires dans notre espace communautaire. Aussi, au-delà de sa participation aux réflexions sur le processus d’intégration économique régionale, la CCR-UEMOA doit s’impliquer de plus en plus, dans les actions et projets concourant à renforcer les capacités des acteurs économiques, afin qu’ils soient capables de faire face à la mondialisation, surtout avec l’entrée en vigueur de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf) », a déclaré la ministre du commerce, Rose Kayi Mivedor-Sambiani.



Pour sa part, la présidente de la Délégation Spéciale Consulaire de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo (CCI-TOGO), Mme Nathalie Bitho, a souligné dans son mot de bienvenue que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, s’inscrit dans la dynamique visant à faire du Togo, un “hub logistique d’excellence et une plateforme d’affaires de premier ordre”, en contribuant à attirer des investisseurs au Togo, et en facilitant la mise en commun d’intérêts privés étrangers et nationaux, en vue de créer des partenariats pérennes, capables de générer de la croissance et des emplois durables mutuellement bénéfiques. Et d'ajouter que « pour se faire, nous avons entrepris des actions stratégiques notamment à travers le développement et l’amélioration des services d’appui aux entreprises, ainsi que le renforcement de la coopération avec d’autres institutions et partenaires publics et privés, acteurs clés du développement. Il convient donc de relever que grâce à un environnement des affaires propice à l’investissement, la création d’entreprises est chaque année en augmentation au Togo ».



La cérémonie d'ouverture a été suivie du panel inaugural des assises de cette session, sous le thème, “ Quels outils innovants pour répondre aux besoins de financement adéquat des PME/PMI de l’Union ? “



Par ailleurs, la rencontre qui s’est tenue du 05 au 07 décembre 2023 s’inscrit dans le cadre de la poursuite des objectifs d’efficacité de la chambre consulaire régionale. Pendant trois jours, les parties prenantes se sont penchés'' sur les principaux événements qui ont rythmé la vie de l'institution au cours de l'année 2023. Il a été question de faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la 23ème Assemblée Générale de décembre 2022 à Cotonou, avant d’examiner entre autres, les conclusions et recommandations des travaux des Commissions Techniques et Ad’hoc, le rapport d’activités et la situation financière de l’Institution, le rapport du Comité d’Audit de Conformité (CAC), le rapport du Comité de Suivi et de Pilotage (CSP) du Plan d’Actions de la Mandature 2021-2024, ainsi que le Plan d’Actions et le Budget de l’année 2024. Cette Assemblée Générale Ordinaire est la dernière de la mandature 2021-2024.





R-SEKONGO