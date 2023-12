Personnalités de l’année 2023: Assimi, le leader; Choguel, le revenant - abamako.com

Personnalités de l'année 2023: Assimi, le leader; Choguel, le revenant Publié le samedi 9 decembre 2023 | Le Zenith Bale

Audience accordée par le chef de l`Etat au premier ministre Choguel Kokalla MAIGA

Bamako, le 25 novembre 2022. Après une retraite médicale de quelques mois, le Dr Choguel Kokala MAIGA, Premier ministre, Chef du Gouvernement a,, pour sa première sortie publique, été reçu en audience à Koulouba par le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État. Tweet

L’année 2023 a été une année de nombreuses vicissitudes pour le peuple du Mali. Qui, à travers ses autorités, a décidé d’être lui-même. En un mot, d’être souverain. Pour la réalisation de cet objectif, il fallait faire des sacrifices. Le peuple l’a fait. Quoi donc ?



Àquelques jours de la fin de l’année, il est important de faire une rétrospective. Ce qui est synonyme de

faire un bilan. D’où pour nous de faire le choix des personnalités de l’année.



La rectification de la transition a permis de porter le Colonel Assimi Goïta à la présidence et Dr Choguel K. Maïga à la primature. Depuis, le Mali s’est lancé dans des réformes très profondes. Car, tout ou presque était à revoir, à améliorer ou à refaire. Toutes choses qui ne pouvaient se réaliser sans qu’il

y ait des prises de risques majeures dans tous les domaines.



Et, il fallait une synergie d’actions entre politiques et militaires avec le soutien sans faille d’un peuple résigné. Ayant certainement les mêmes objectifs, Assimi et Choguel se sont données les mains. Contre vents et marées, ils ont posé les jalons d’un Mali nouveau. Ce Mali qui cherche à s’assumer en Afrique

et à travers le monde. D’où l’adoption de trois principes sacro-saints qui sont : le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques opérés par le Mali ; la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décisions.



Alors, il fallait oser. Et, ils l’ont fait en dénonçant les injonctions, les fourberies, les manigances jusqu’à chasser les ennemis du Mali. Et puis Maliba kèra anw ta yé...