Fatoumata Batouly Niang a-t-elle loué ou acheté l'immeuble de Tiéman Hubert Coulibaly? Publié le samedi 9 decembre 2023 | Le Sphinx

L’omniprésente Fatoumata Batouly Niang a-t-elle loué ou acheté l’immeuble de Tiéman Hubert Coulibaly sis à Sotuba ACI tout juste à l’entrée du 3ème pont en venant du côté de Boulkassoumbougou ?Les spéculations vont bon train. Les mauvaises langues disent que immeuble lui aurait été acheté et offert par un de ses admirateurs, porteur d'uniforme, avec lequel elle aurait des atomes crochus. Tandis que d'autres disent qu'elle l'aurait tout simplement loué.



D'autres langues fourchues disent que l'immeuble ferait partie des biens immobiliers saisis par la justice qui doivent être vendus au plus offrant tandis que d'autres langues plus pendues disent que ledit immeuble aurait été plutôt soustraits et revendu à un prix plus avantageux.



Ce qui est sûr, en tant qu'ex-ministre de la Défense et des Anciens combattants, Tieman Hubert Coulibaly serait un protège des colonels de Katı qu'il connaît tous sans exception. Il est aussi le beau-frère par alliance de la colonelle Assa Badiallo Touré, l'actuel ministre de la Santé et l'homonyme de la maman du président de la Transition. Colonelle Touré est l'épouse de Thomme d'affaires Ibrahima Diawara qui n'est autre que le jeune fière d' Ousmane Diawara époux de la grande soeur de Tieman Hubert Coulibaly qui est en cabale depuis un certain temps pour échapper au mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice malienne dans l'affaire d'achat d'équipements militaires avec la société sud-africaine Paramount. Selon nos radars, le P président de l'UDD aurait des garanties de certains militaires qui l'incitent à revenir au bercail. Toute chose que lui déconseilleraient fortement plusieurs de ses proches.



Des connexions existent. Ce qui est sûr au Mali, tout finit par se savoir!



Sphinx