Fonction publique: Les femmes fonctionnaires travaillent deux jours sur cinq dans la semaine Publié le lundi 11 decembre 2023 | L'Inter de Bamako

© aBamako.com

Monument de la Paix (Bamako)

Quand on parle de femmes fonctionnaires ou de femmes travailleuses, on parle aussi de quota dans les nominations, de genre, d’équité, etc., mais hélas, méritent-elles vraiment à accéder à des postes à responsabilité ? Leurs activités sociales débutent le jeudi, jour de mariage, le vendredi «denba fòli» (cérémonies folkloriques chez les mariés) ou récemment, on assiste à une cérémonie avant le jour du mariage «denba tolo». Le samedi, jour chômé et payé, partage de cola de fiançailles ou baptême et le dimanche, jour de mariage. Le lundi, c’est le «denba foli».

Dans un tel contexte, où iront les femmes du Mali dans le concert des Nations où seul le travail assure l’indépendance.