Guinée Équatoriale: les Maliens à Bata contraints à payer 20 000 F CFA sans reçu pour une demande de passeport

La fin du calvaire des Maliens établis à Bata, capitale économique de la Guinée Équatoriale, n’est pas pour demain. Ils sont la proie facile des cadres véreux de l’administration diplomatique ou consulaire. Après les tracasseries d’obtention de la carte de membre du Haut- Conseil des Maliens de l’extérieur (HCME), un autre scandale éclate au grand jour. Il s’agit de l’obtention du passeport. Les cadres, envoyés par l’ambassade pour faire ce travail, outrepassent leurs prérogatives.

Selon nos sources, ils exigeraient de nos compatriotes à payer 20 000 F CFA pour s’inscrire sur une liste de demande de passeport. Cette somme serait versée sans reçu. Gare à celui ne paye pas !

Les Maliens à Bata dénoncent cet acharnement contre eux de la part de certains travailleurs de l’ambassade du Mali à Malabo, capitale de la Guinée Équatoriale. Selon eux, pour être à l’abri des prédateurs, ils réclament l’ouverture d’un consulat à Bata.



