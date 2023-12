Rétablissement de l’Autorités de l’Etat à Kidal - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rétablissement de l’Autorités de l’Etat à Kidal Publié le lundi 11 decembre 2023 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Reprise de Kidal par les FAMa

Tweet

:





LA DOUANE, LES EAUX ET FORETS ET L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE BIENTÔT DÉPLOYÉS

Récupérée le mardi 14 novembre par les forces armées maliennes des mains des groupes terroristes qui y régnaient depuis 11 ans ,les autorités de la transition diligentent le rétablissement de l’autorité de l’État dans la ville de Kidal. Après l’opérationnalisation du commissariat de la ville, l’arrivée de la garde nationale, les forces paramilitaires notamment la douane, les agents des eaux et forêts et ceux de l’administration pénitentiaire sont attendus ces prochaines jours selon le (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU LUNDI 11 DÉCEMBRE 2023



Seydou Konaté – NOUVEL HORIZON