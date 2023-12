Visite d’une délégation ministérielle en Chine : Dans la dynamique du développement des échanges économiques - abamako.com

Visite d'une délégation ministérielle en Chine : Dans la dynamique du développement des échanges économiques Publié le lundi 11 decembre 2023 | Le Républicain

A l’invitation de Wang HI, Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine, Abdoulaye DIOP, Ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a effectué une visite officielle en Chine, du 6 au 10 décembre 2023. Il était à la tête d’une forte délégation malienne composée entre autres, de ses collègues de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou ; de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo ; de la conseillère spéciale du président de la Transition, chargée des questions diplomatiques, Fatou Binta Diop ; du conseiller spécial du président Goïta, Tidiane Badian Kouyaté ; du président de la commission des affaires étrangères du Conseil national de Transition (CNT), Aboubakar Sidiki Koné ; du directeur Asie et Océanie au niveau du département en charge des Affaires étrangères, Dr. Mahmoud Mohamed Arby. Cette visite ministérielle en Chine témoigne d’une coopération « gagnant-gagnant » au service du développement économique.



Selon la diplomatie malienne, cette visite d’amitié et de travail de la délégation malienne en Chine participe de la vision commune et de la volonté partagée des plus hautes Autorités Maliennes et Chinoises de voir les excellentes relations historiques entre les deux pays s’intensifiées et se diversifiées davantage, dans une nouvelle dynamique de pragmatisme et de solidarité, en vue d’une coopération « gagnant-gagnant » au service du développement économique en faveur de nos États et peuples respectifs. Durant sa visite d’amitié et de travail à Beijing, la délégation ministérielle du Mali, conduite par Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a eu une séance de travail, le vendredi 08 décembre 2023, avec WANG Yi, Conseiller d’État, Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine. Au cours de leurs échanges, les Parties malienne et chinoise ont souligné avec satisfaction leur identité de vue sur les questions de souveraineté et d’intégrité territoriale. Elles ont exprimé leur ferme volonté de renforcer davantage leur solidarité et soutien mutuel, notamment sur des questions politiques dans les instances internationales. Le Ministre DIOP a saisi cette occasion pour remercier WANG Yi pour l’accompagnement constant aux plans politique, économique et social de la Chine en faveur du Mali. Il a réaffirmé l’engagement de son pays à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines prioritaires tels que, la santé, l’éducation, l’énergie, la formation professionnelle et l’agriculture, à travers la réalisation diligente des projets structurants dans ces secteurs. Le Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI (Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale) a aussi indiqué que le Ministre des Affaires étrangères de la Chine a renouvelé l’intérêt de son pays au raffermissement de la coopération bilatérale et donné les assurances de l’attention toute particulière qui sera accordée à l’examen de toutes les questions liées au partenariat historique et amical entre les deux pays.



Durant son séjour, la délégation malienne a rencontré le vice-président de Exim Bank (une institution bancaire beaucoup impliquer dans le financement des projets structurants en Afrique), Zhang Wencai, avec lequel ils ont discuté du financement de différents projets structurants avant de se projeter sur l’avenir. «Aujourd’hui, nous avons un encourt de plus de 238 milliards de FCFA. Et avec Exim Bank, nous avons le financement de beaucoup de projets comme le barrage de Gouïna, réalisé avec d’autres pays de la sous-région, notamment le Sénégal et la Mauritanie, nous avons d’autres projets comme N-Sukala, le projet du numérique. Nos discussions ont porté sur l’état de la coopération que nous avons trouvé au beau fixé, mais nous avons aussi évoqué les perspectives pour l’avenir», a expliqué le ministre Sanou dans les colonnes du quotidien malien « l’Essor ». Dans le même journal, le patron de l’hôtel des Finances a aussi déclaré que la partie malienne a également soumis des projets de production énergétique à partir de barrage, d’énergie solaire. «Nous avons également proposé le financement de certains projets dans le domaine de l’industrie minière. Nous avons proposé des projets de navigabilité et Exim Bank s’est dite très intéressée par ces projets et nous a demandés de les soumettre pour un financement très prochain. Nous avons trouvé un terrain d’entente, un partenaire sûr qui est prêt à nous accompagner sur des taux rares, des taux concessionnels sur le financement des infrastructures. Exim Bank a trouvé que le Mali a un financement de son économie très équilibré, le poids de la dette est très équilibré, mais surtout que le Mali ne s’est pas engagé sur des voies qui pourraient compromettre le financement de ses institutions. Exim continuera à être un partenaire sûr pour le Mali», a déclaré Alousséni Sanou dans l’Essor. Notre confrère du journal l’Essor révèle que le vice-président d’Exim Bank avait, d’entrée de jeu, exprimé tout le bien qu’il pense de notre pays aux ministres. « Le Mali est un pays ami et important pour la Chine», a témoigné Zhang Wencai dans le quotidien malien « L’Essor ».



A. Sogodogo