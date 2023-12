CAF Awards 2023 : La crème du football africain célébrée ce soir à Marrakech - abamako.com

CAF Awards 2023 : La crème du football africain célébrée ce soir à Marrakech
Publié le lundi 11 decembre 2023

© Autre presse par DR

La CAF dévoile les nominations pour les catégories féminines des CAF Awards 2023

Le Palais des Congrès Movenpick à Marrakech, au Maroc, accueille ce lundi 11 décembre 2023, l'élite du football africain lors de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards.

Un événement très attendu où les performances exceptionnelles des meilleurs joueurs et joueuses seront célébrées, honorées et applaudies par la communauté du football sur le continent.



La scène est prête à briller, et les regards du monde entier seront tournés vers cette cérémonie qui sera retransmise en direct, permettant à des millions de téléspectateurs à travers le globe de partager ce moment d'exaltation du talent footballistique africain.



La remise des prix de la Confédération africaine de football (CAF) débutera à 19h00 heure locale (18h00 GMT / 21h00 heure d'Afrique de l'Est), promettant une soirée remplie d'émotions, de reconnaissance et de célébration pour les acteurs exceptionnels du beau jeu sur le continent.



HB