News Politique Article Politique Transition au Mali : la CEDEAO félicite le gouvernement pour le bon déroulement du référendum Publié le lundi 11 decembre 2023 | aBamako.com

64e Sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja

Dimanche 10 décembre 2023. Le 64e Sommet ordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO s`est tenu à Abuja Tweet

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont reunis le 10 décembre 2023 dans la capitale de la République fédérale du Nigéria à Abuja sur la situation politique et sécuritaire dans la région notamment au Mali. Plusieurs décisions ont été prises par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO entre autres la levée des interdictions de voyage et des autres sanctions ciblées imposées aux trois Etats membres.



Toutefois la CEDEAO déplore les décisions prises unilatéralement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de transition qui avait été convenu avec la CEDEAO. Ci-dessous les grandes décisions concernant le Mali





La Conférence prend note de la réunion de la Troïka présidentielle +1(Niger) à Abuja, au Nigeria, le 18 juillet 2023, consacrée à l'examen de la situation politique et sécuritaire dans la région, notamment des processus de transition au Burkina Faso, en Guinée et au Mali.



La Conférence se félicite du bon déroulement du référendum national organisé au Mali et félicite les autorités de transition pour les efforts déployés à cet effet;



Elle note avec préoccupation les réticences affichées récemment par les autorités de transition pour coopérer avec la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de transition et d'autres activités revêtant un intérêt pour la région.



La Conférence déplore les décisions prises unilatéralement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de transition qui avait été convenu avec la CEDEAO.



La Conférence engage la Troïka à entreprendre d'urgence des visites au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, en vue de renouer le dialogue avec les trois pays pour la mise en œuvre inclusive du programme transition.



La Conférence engage la Commission à continuer d'aider les États membres en transition à relever les défis sécuritaires, et à leur fournir une assistance humanitaire.



La Conférence demande aux États membres d'exempter les présidents,premiers ministres et ministres des Affaires étrangères des États membres en transition, des interdictions de voyage et des autres sanctions ciblées imposées aux trois Etats membres.



La Conférence exhorte le Mali à coopérer avec les pays contributeurs de troupes de la MINUSMA, pour leur permettre de retirer les équipements de leurs contingents du territoire malien avant l'expiration du délai.



La Conférence rejette toute forme d'alliance visant à diviser la région et promouvoir des intérêts régionaux en son sein.



Les Chefs d'Etat et de Gouvernement invitent vivement les Etats membres veiller à l'unité d'action au plan régional, en se conformant pleinement aux décisions prises collectivement au sein de la Conférence.