Commissariat de Police de Quinzambougou : Le braquage d'un point d'Orange money déjoué ! Publié le lundi 11 decembre 2023 | le sursaut

Le jeudi 23 novembre dernier, les éléments du Commissariat de Police de Quinzambougou (Ex 3ème arrondissement) ont reçu à déjouer un vol à main armée contre un gérant d’un point de transfert Orange Money dans un secteur de leur compétence. Ce braquage était fomenté par un professionnel en la matière, lourdement armé . Qui fut maîtrisé et mis la queue entre ses jambes par les limiers du Commissaire Principal Moussé M’Baye, avant de l’amener à dénoncer les autres membres de son Gang.



En chaque période de fin d’année la capitale des trois caïmans renoue avec un nouveau mode de banditisme. Surtout au sein de ses quartiers se trouvant en Commune II du District de Bamako et environs. Lesquels deviennent le théâtre des braquages, cambriolages et autres crimes.



Ce jour, on était même pas encore en décembre, car la scène s’est déroulée le jeudi 23 novembre 2023, quand ce braqueur dangereux, lâché par la Baraka fut appréhendé, lorsqu’il tentait de voler à main armée le gérant d’un point de transfert d’argent (Orange Money), par les éléments du Commissariat de Quinzambougou.



Il a été conduit au sein de ladite unité policière. Une fois là bas, il n’a pas tardé à passer aux aveux.



Selon notre source policière, ce délinquant notoire évoluait au sein d’un Gang. Soumis à des interrogatoires poussés, il a fini par balancer l’identité du pivot de son Gang. Qui est etait détenu à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako Coura (MCA). Aussi curieux que cela puisse paraître, ce dernier commanditait les opérations du Gang à partir de la MCA(Sic). Toujours selon nos sources, cette bande serait composée de 4 individus évoluant avec des armes.



En effet, le vendredi 24 novembre dernier, grâce à la bonne collaboration entre la Police Nationale et l’Administration pénitentiaire, le Chef du Gang a été extrait de la MCA. Interrogé, il a indiqué leur fief à Bakaribougou en Commune II. D’où une perquisition a permis la saisie d’un sac noir contenant 2 armes, à savoir 1 pistolet-mitrailleur MAT 40 contenant 35 cartouches de 9 mm et 1 pistolet automatique russe contenant une cartouche de 7,62 mm. Et les investigations se poursuivent aux fins d’appréhender les complices et toutes autres personnes pouvant être impliquées.



A signaler que le chef du Gang avait été encellulé suite à un mandat de dépôt le 5 avril 2023 pour Association de Malfaiteurs, Vol Qualifié, Détention Illégale d’Armes à feu et consommation de drogue.



Comme message, le Commissaire Principal Moussé M’Baye a sollicité la population à plus de collaboration afin de lutter efficacement contre l’insécurité sous toutes ses formes et assurer la quiétude des paisibles citoyens.



Par Mariam Sissoko