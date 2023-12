2ème Arrondissement de Ségou : M.F interpellé en possession des armes à feu et déféré - abamako.com

News Société Article Société 2ème Arrondissement de Ségou : M.F interpellé en possession des armes à feu et déféré Publié le lundi 11 decembre 2023 | le sursaut

M.F, par ses initiales fut interpellé en possession des armes à feu, notamment des pistolets automatiques (PA) de fabrication artisanale améliorée et un fusil de chasse et ses cartouches. C’était le 13 novembre dernier aux environs de 14h, au quartier Sido Sonikoura de Ségou. Il a été déféré et répond de ses actes devant la justice depuis le 15 novembre 2023.



Les faits se sont déroulés le 13 novembre 2023 aux environs de 14 heures, au quartier Sido Sonikoura de Ségou. Il s’agit de cette affaire concernant un présumé braqueur nommé M.F. Il a été appréhendé par les éléments du Commissariat du 2ème Arrondissement de Ségou en possession de 2 pistolets automatiques (PA) de fabrication artisanale améliorée contenant chacun une balle et un fusil de chasse et ses cartouches au nombre de 7.



En effet, cette interpellation a eu lieu sur dénonciation d’une personne de bonne foi qui de passage, a vu M.F en train de manipuler une arme. Illico, cet informateur s’est rendu au Commissariat indiqué afin de relater les faits. Immédiatement, le Commissaire Adjoint Moussa Doumbia forma une équipe avec des orientations concises et précises pour mener cette opération. Avec promptitude et professionnalisme, cette équipe a reçu à mettre la main sur le suspect. Lequel, sommairement interrogé, a, dans un premier temps, nié les faits en bloc, mais c’était sans compter sur l’efficacité, l’expérience et la compétence du Commissaire Doumbia et ses Hommes. Il finira par reconnaître plus tard les faits qui lui sont reprochés. Ce, avant de faire croire, toujours au cours de l’interrogatoire, que pris par la peur, il est allé jeter l’arme dans le fleuve Niger. Ensuite, une perquisition à son domicile a permis à la police de découvrir une arme (fusil de chasse) et ses munitions au nombre de 7. Puis soumis à des interrogatoires poussés, il s’est rétracté en avouant qu’il détient ladite arme à la maison et une autre. Une visite domiciliaire pour cette fin, a permis aux policiers de retrouver 2 pistolets automatiques de fabrication artisanale améliorée et deux de leurs munitions (9mm).



De source policière, outre cette détention, le suspect ne disposait d’aucun document administratif lui permettant le port d’arme. En somme, M.F a été déféré le 15 novembre 2023 et répond de ses actes devant la justice. Et le Commissaire du 2ème Arrondissement, Seydou Coulibaly, invite les populations à collaborer davantage avec la police afin de traquer les malfaiteurs.



Par Mariam Sissoko