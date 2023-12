Journée de la Poste L’édition 2023 sous le thème : « Unis pour la confiance : Collaborer pour un avenir sûr et connecté »- - abamako.com

Le 14 décembre prochain aura lieu, la célébration de l’édition 2023 de la journée de la Poste. Axée sur 2 évènements majeurs notamment l’espace d’échange sur les opportunités, les défis et difficultés du secteur postal et l’exposition de produits et services postaux, cette journée se tiendra sous le thème : « Unis pour la confiance : Collaborer pour un avenir sûr et connecté ».



Dans le Chapitre des Communications de la dernière session du Conseil des ministres (mercredi 6 décembre), le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG Ilyène a informé le Conseil des Ministres de l’organisation de la Journée de la Poste.



En effet, selon le Communiqué de ce Conseil des Ministres, l’Union Postale Universelle constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal. A cet effet, son objectif principal est de promouvoir et de réguler le service postal mondial, en facilitant la coopération entre les services postaux de ses Etats Membres. La célébration de ladite Journée est prévue le 14 décembre 2023 sur le thème : « Unis pour la confiance : Collaborer pour un avenir sûr et connecté ».



Elle sera axée, éclaircit le Communiqué, sur deux évènements majeurs à savoir l’espace d’échange sur les opportunités, les défis et difficultés du secteur postal ; et l’exposition de produits et services postaux. Des recommandations sont aussi attendues à l’issue de cette journée sur les différents niveaux décisionnels afin de trouver des solutions idoines aux problèmes du secteur postal malien. Qui est un outil de souveraineté nationale et un acteur clé de l’inclusion sociale et financière.



Mariam Sissoko