Alliance des Etats du Sahel (AES) Burkina, Mali et Niger : Les Ministres des Affaires Etrangères mettent le turbo ! Publié le lundi 11 decembre 2023

Du 30 Novembre au 1er décembre à Bamako, s’est tenue la toute 1ère réunion des Ministres des Affaires Etrangères de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ont donc pris part à cette réunion autour du Ministre Abdoulaye DIOP (Mali), ses homologues Mme Olivia Ragnaghnewendé Rouamba du Burkina Faso et Bakary Yaou Sangaré du Niger. Cette rencontre a été sanctionnée par des recommandations à l’endroit des Chefs d’Etat. Au nombre desquelles, la création d’une Confédération des trois pays.



La réunion des Ministres des Affaires Etrangères des Etats de l’AES avait précisément pour objectifs de décider des mesures appropriées pour l’opérationnalisation de l’Alliance. Notamment, à travers l’adoption de protocoles additionnels, de convenir d’un mécanisme de coordination de l’action politique et diplomatique des Etats membres de l’AES ; et de déterminer les modalités nécessaires au renforcement de l’intégration entre le Burkina, le Mali et le Niger, pouvait-on lire dans la déclaration issue de cette réunion.



Dans la même dynamique, déclare-t-elle, les Ministres de l’Economie et des Finances des trois pays ont tenu à Bamako, le 25 novembre 2023, la ‘’Réunion ministérielle de l’AES sur le Développement Economique dans l’espace du Liptako-Gourma’’ qui a formulé des recommandations pour favoriser le développement économique de l’AES, notamment la réalisation de projets structurants dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, des transports et de la sécurité alimentaire. Aussi, les Ministres de l’Economie et des Finances ont en outre recommandé la création d’un fonds de stabilisation et d’une banque d’investissement de l’AES ainsi que la mise en place d’un comité chargé d’approfondir les réflexions sur les questions de l’union économique et monétaire.



Dans cette déclaration, les Chefs de la Diplomatie des pays de l’AES ont salué, les succès significatifs enregistrés par les Forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger, dans le cadre de la lutte commune contre le terrorisme et l’insécurité. Ils ont aussi saisi l’occasion pour rendre hommage à toutes les victimes, civiles comme militaires, de la crise au Sahel. De manière spécifique, les Ministres burkinabé et nigérien ont réitéré leurs félicitations aux Forces Armées maliennes pour la reprise historique et héroïque de Kidal et ont salué cette étape importante dans le processus de restauration de la présence et de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire du Mali.



Toujours dans la même déclaration, les Ministres affirment avoir entendu la présentation du rapport des Experts et pris acte de son contenu avant d’accueillir favorablement la recommandation d’élargir les objectifs de l’AES aux domaines de la diplomatie et du développement économique, répondant ainsi à la vision réaffirmée des Chefs d’Etat des trois pays de renforcer leur alliance stratégique. Ils ont recommandé de favoriser la participation des élus, des femmes, des jeunes et de la société civile aux initiatives de l’AES. « Au cours de leurs délibérations, les Ministres ont réitéré leur ferme détermination de consolider les liens séculaires qui unissent les trois pays, à travers une intégration politique et économique renforcée. Ils ont réaffirmé leur attachement à hisser le cadre formel des relations institutionnelles entre le Burkina, le Mali et le Niger, à la hauteur des liens particuliers qui unissent déjà leurs Peuples, et conformément à la vision commune de leurs Chefs d’Etat » a mentionné ladite déclaration.



Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi, et surtout, conscients du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d’émergence économique qu’offre une alliance politique renforcée, édifie-t-elle, ces Ministres des AES , prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l’espace AES, et guidés par l’ambition de parvenir, à terme, à une Fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommandent aux Chefs d’Etat de l’AES la création d’une Confédération des trois pays.



Une fédération en gestation entre ces trois pays!



Par Mariam Sissoko