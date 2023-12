Electricité, sucre…. : Un Front dénonce le silence des autorités - abamako.com

Electricité, sucre…. : Un Front dénonce le silence des autorités Publié le lundi 11 decembre 2023 | Le challenger

© aBamako.com par Momo

Meeting des consommateurs contre les délestages de l`EDM

Bamako, Le 28 mai 2020 les consommateurs ont tenus un meeting contre les délestages de l`EDM Tweet

Les responsables du Front populaire contre la vie chère, en collaboration avec ceux de l’O.n.g malienne de lutte contre la vie chère et la pauvreté et du Consortium contre la cherté de la vie, ont conjointement animé un point de presse, le mardi 5 décembre 2023, à Kalaban-Coura. Objet : dénoncer le silence des autorités de Transition face aux coupures intempestives de courant et à la flambée du prix du sucre dans les marchés de Bamako et à l’intérieur du pays.



Les conférenciers étaient la présidente du Front contre la vie chère, Mariam Koné, le coordinateur de l’O.ng malienne de lutte contre la vie chère et la pauvreté Sayon Bagayogo et Cheick Oumar Traoré, membre du Consortium. Cette rencontre avec les hommes de médias visait, selon les organisateurs, à inviter le Gouvernement à prendre les mesures pour alléger la souffrance des Maliens concernant la coupure du courant.



Depuis plusieurs mois, les populations maliennes notamment celles de grandes villes, subissent de plein fouet les conséquences des coupures d’électricité, a déclaré la présidente du Front populaire contre la vie chère, Mariam Koné. À Bamako aussi bien que dans les villes régionales, les Maliens sont privés de longues heures d’affilée d’électricité au vu et au su des autorités nationales. Des responsables de familles n’arrivent plus à avoir leurs frais de condiments à cause de ces coupures sauvages. La responsable de l’organisation apolitique à but non lucratif créée pour défendre les intérêts des Maliens a dénoncé le silence des autorités face à cette situation. Selon elle, au-delà de la Communication du ministre chargé de l’Energie et de l’Eau, il est temps que le Chef de l’Etat monte au créneau pour parler avec la population. Elle propose au Gouvernement la mise en place d’un Comité de crise pour amoindrir la souffrance des populations.



S’agissant de la flambée du prix du sucre, le Front populaire contre la vie chère estime que cette denrée devient un luxe pour le citoyen lambda. De façon unanime, les responsables du Front populaire contre la vie chère ont invité le Chef de l’Etat à s’intéresser davantage aux problèmes d’électricité et la flambée du prix du sucre.



B Siby