CAF Awards 2023 : Victor Osimhen sacré joueur africain de l’année

Publié le lundi 11 decembre 2023 | footmercato.net

Le Nigérian du Losc, Victor Osimhen, lauréat du Prix Marc-Vivien Foé 2020

comme chaque année, la Confédération Africaine de Football organise sa cérémonie où elle récompense les personnalités qui ont marqué le ballon rond au sein de son continent. La lutte pour le titre de meilleur joueur était féroce avec Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen.



Il y a plus d’un mois, la CAF (Confédération Africaine de Football ndlr) dévoilait les noms des 30 nommés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année. Une liste qui a été drastiquement réduite pour déboucher sur les trois finalistes à savoir Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen. Pourtant vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City Riyad Mahrez était absent tout comme Yacine Bounou, vainqueur de la Ligue Europa avec Séville et demi-finaliste de la Coupe du monde avec le Maroc.