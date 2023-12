Cumul de sursis pour Abdoul Niang - abamako.com

News Société Article Société Cumul de sursis pour Abdoul Niang Publié le mardi 12 decembre 2023 | Le témoin

© aBamako.com par FS

Le célèbre activiste et non moins soutien affiché de la Transition, Abdoul Niang, aura miraculeusement échappé à l’incarcération, à l’issue d’une périlleuse démêlée avec la justice malienne. Après avoir bénéficié d’une poursuite non-détenu dans le dossier d’outrage à magistrat, il en sera davantage épargné par un verdict moins liberticide qu’on pouvait s’y attendre. Il lui a été infligé, en effet, une condamnation de 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Seulement voilà : le verdict fait couler beaucoup d’encre et de salive dans certains milieux judiciaires où les interrogations abondent sur le traitement de faveur accordé à l’intéressé et qui jurent, selon les observateurs, avec ses antécédents judiciaires. En effet, la récente affaire est venue se superposer à un précédent dossier dans le cadre duquel une condamnation similaire au sursis avait été prononcée. Ils en déduisent, en tout état de cause, que les d’aucuns accumulent les sursis et les libertés provisoires, d’autres la privation de liberté et la rigueur répressive.



Le temoin