Filiale Ouest de la CMDT : Le Col Assimi Goita offre une deuxième usine d'égrenage à Kita
Publié le mardi 12 decembre 2023 | Le témoin

Annoncée au lendemain des assises nationales sur le coton, en février 2021, la promesse du président de la Transition d’installer une deuxième usine d’égrenage de coton à Kita tend à se concrétiser. La pose de la première pierre, selon nos sources, est programmée pour le 17 décembre prochain à Kokofata, une localité située à 60 km de la ville. Une communication a été lue dans ce sens en conseil des Ministres du 6 décembre 2023, par le ministre de tutelle Lassine Dembélé.



Il s’agira de l’une des usines d’égrenage les plus modernes avec une capacité de 50 000 tonnes. Ladite unité industrielle, en plus d’améliorer la productivité, va contribuer à ajuster l’outil industriel au développement de la culture du coton avec la barre des 700 000 tonnes de coton que le Mali a dépassé depuis trois ans. La construction de l’usine d’égrenage de Kokofata permettra de doubler la capacité d’égrenage dans la filiale ouest de Kita qui passera de 45 000 tonnes à 90 000 tonnes de coton graine tout en réduisant le coût de transport du coton graine et de la fibre.



Avec ses deux cent cinquante (250) emplois directs et mille (1000) emplois indirects, cette nouvelle usine va booster l’économie de la région nouvellement créée. Pour la CMDT, elle va diminuer de façon significative le coût de l’égrenage et rehausser le bénéfice de la commercialisation. Et pour cause, le coton de Kita est jusqu’ici égrené dans les usines de Bamako et Oulessebougou.



Quant au coût total de l’investissement, il est de 22 milliards 411 millions 765 mille 717 FCFA dont 8 milliards 411 millions 765 mille 717 FCFA sur fonds propre de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles et un emprunt de 14 milliards de FCFA contracté auprès de la Banque de Développement du Mali.







Amidou Keita