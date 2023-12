En route pour la CAN 2024: Tout sur la 34e Coupe d’Afrique des Nations - abamako.com

Tout sur la 34e Coupe d’Afrique des Nations



Après avoir été décalée d’une année en raison d’une date initiale au milieu de la saison des pluies en Côte d’Ivoire, pays hôte de cette édition 2024, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024 va se tenir dans quelques jours, précisément du 13 janvier au 11 février prochain en terre ivoirienne.



A cet effet, voici tout ce qu’il faut savoir sur la CAN 2024.



La Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN 2024



La Côte d’Ivoire accueillera la 34eédition de la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis le 20 septembre 2014, elle prépare cette compétition, après avoir été choisie par la Confédération africaine de football (CAF) comme pays hôte pour l’édition 2023. Le tournoi a été décalé d’une année, en raison d’une date initiale en pleine saison des pluies en Côte d’Ivoire.



Cinq villes ; Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San-Pedro, et Korhogo ont été choisies pour accueillir les matches de cette compétition, répartis dans six stades différents.



La compétition mettra aux prises les 24 meilleures équipes du continent pendant un mois. Le match d’ouverture et la finale auront lieu au stade Alassane Ouattara d’Ebimpe, à Abidjan.



Le Sénégal est le pays tenant du titre, après sa victoire face à l’Égypte lors de la CAN 2021.



Quelles sont les dates de la CAN 2024 ?



La Coupe d’Afrique des Nations se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. 24 équipes participent à cette phase finale, pour un total de 52 matches.



La cérémonie et le match d’ouverture se dérouleront le 13 janvier. La finale de la compétition a donc lieu le 11 février 2024.



Les groupes de la CAN 2024



Après le tirage au sort du 12 octobre, voici la composition des groupes pour cette CAN 2024 :



Groupe A : Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Nigeria



Groupe B : Mozambique, Cap-Vert, Ghana, Égypte



Groupe C : Gambie, Guinée, Cameroun, Sénégal



Groupe D : Angola, Mauritanie, Burkina Faso, Algérie



Groupe E : Namibie, Afrique du Sud, Mali, Tunisie



Groupe F : Tanzanie, Zambie, République démocratique du Congo, Maroc



Format de la CAN 2024 :



À l’image de la Coupe du monde ou de l’Euro, la Coupe d’Afrique des Nations est un tournoi en deux phases distinctes. La première est celle de la phase de poules, où 4 équipes sont placées dans des groupes. Les deux premières nations après avoir affronté chaque équipe sont qualifiées pour la phase à élimination directe. Il y a 6 groupes au total.



À l’image de l’Euro, un système de meilleur troisième existe lors de la CAN. Sur les six groupes, 4 équipes qui ont terminé à la troisième place de leur poule seront repêchées. Celles avec le plus de points prétendent à ce statut de meilleur troisième.



Vient ensuite la phase à élimination directe, où deux équipes s’affrontent et jouent leur place dans le tournoi sur un seul et unique match qui peut aller jusqu’aux tirs au but. Cette phase commence à partir des huitièmes de finale jusqu’ à la finale.



