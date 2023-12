Le PM Choguel Kokalla Maiga à atelier sur la 4ème République : ’’ Le train de la refondation n’attend pas, il vaut mieux rentrer dedans pour discuter’’ - abamako.com

Publié le mardi 12 decembre 2023

L'atelier sur la 4ème République s'est tenu jeudi 07 décembre 2023, sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, au Centre international de Conférence de Bamako (CICB) sur le thème: << Rôle et responsabilité des acteurs sociaux politiques et institutionnels ».



Selon le chef du gouvernement, cet atelier est un autre arrêt du train de la refondation, un autre moment où le Mali continue de faire face à des défis importants et vitaux aussi bien au plan national qu'international. "Le train de la refondation, il n'attend pas, il vaut mieux rentrer dedans pour discuter. Celui qui n'est pas d'accord, il descend, mais celui qui dit que le train, on va l'attendre c'est lui qui risque d'être en retard", a déclaré Dr Choguel Kokalla Maïga, indiquant qu'il préfère celui qui rentre, il discute, il modifie toujours les choses, plutôt que celui qui dit qu'il ne rentre pas tant qu'il n'est pas d'accord.