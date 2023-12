Vendu a 900 FCFA sur le marché : Quand les commerçants imposent leur loi au Ministre du Commerce - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Vendu a 900 FCFA sur le marché : Quand les commerçants imposent leur loi au Ministre du Commerce Publié le mardi 12 decembre 2023 | arc en ciel

© aBamako.com par MS

Denrées Alimentaires

Tweet

On est tenté de dire ce qu’à servit la rencontre entre le ministre du Commerce et les opérateurs économiques importateurs de sucre ? Le prix du kilo de sucre importé censé être vendu à 650, est cédé dans les boutiques à 900 F CFA, non loin de la maison du ministre Diallo.



Le prix du sucre n’a jamais été aussi haut. Depuis plusieurs mois, un kilo de sucre importé coûte 800 F CFA Une hausse notable, alors que le kilo devrait se vendre à 650 F CFA, selon un communiqué du ministère du Commerce du Mali après la rencontre avec les opérateurs économiques.



« En vue de soulager la population et de faire face à la pénurie de sucre, le gouvernement du Mali lance une deuxième campagne de ravitaillement des marchés en sucre pour 50.000 tonnes d’ici le 31 décembre 2023, avec une exonération de 25% sur la base taxable. Et le prix grossiste est fixé à 30 500FCFA. Pour le demi-grossiste le prix est fixé à 31 000FCFA et le prix du kilogramme détaillé est fixé à 650 FCFA », précise le ministre du Commerce.



Provocation ou pas. Une boutique non loin de la résidence du ministre Diallo écoule le prix du kilo du sucre à 800 F CFA. Le ministre est-il informé de cela ? Les consommateurs n’arrivent toujours pas à comprendre pourquoi les prix n’ont pas baissé, malgré l’accord entre le gouvernement et les opérateurs économiques.



A quoi servent donc les nombreux communiqués du gouvernement assurant les ménages sur la fixation des prix ? A quoi sert la sortie des brigades de contrôle de la Direction générale de la concurrence qui improvisent même des inspections dans les boutiques ? Que cache cette impuissance du ministre du Commerce et de la direction générale de la Concurrence ?



Entre ce qui se dit dans les bureaux entre autorités et operateurs économiques et entre revendeurs et consommateurs, la réalité est tout autre. C’est bien les commerçants qui dictent leurs lois au gouvernement. Que peut faire le consommateur en l’absence d’associations de défense des consommateurs si ce n’est ses yeux pour pleurer. Allons nous rester dans des sorties inutiles comme ce fut le cas du ministre Diallo ?



A moins de 80 jours du ramadan, il urge pour le ministre en charge du Commerce de revoir sa stratégie et d’amener les opérateurs économiques à jouer leur jeu. Un jeu qui pourrait être profitable et aux consommateurs et aux autorités.



Outre l’augmentation du prix du kilo du sucre, la hausse de son cours touche également les ménages dans le prix de nombreux autres produits. Il est en effet présent dans des préparations à base de sucre. En sommes, le sucre est rare et cher sur le marché malien.



Pour rappel, le Mali importe une très grande partie du sucre qu’elle consomme.



Djibril Diallo