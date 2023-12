Sécurisation de la ville de Kidal: Les Forces de Défense et de Sécurité effectuent des patrouilles dans la ville pour rassurer les populations - abamako.com

Reprise de Kidal par les FAMa

Dans la dynamique de sécuriser et rassurer davantage les populations de l'Adrar des Ifoghas, les éléments des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Mali ont entamé des patrouilles depuis leur arrivée. Par ces actions, les Forces Armées de Défense et de Sécurité réaffirment leur ferme volonté à mener jusqu'au bout leurs missions régaliennes de sécurisation des personnes et de leurs biens.Il nous revient que cette première patrouille mixte a été conduite avec professionnalisme entre les éléments de la Police Nationale, de la Gendarmerie et de la Protection Civile.Selon le Directeur régional de la Police Nationale de Kidal, le Contrôleur Principal Aly Fadebi Doumbia, l'objectif de cette patrouille. des Forces de Défense et de lien des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), Selon lui, personne ne dormait sur ses deux oreilles, mais avec la présence des Forces de Défense et de Sécurité, le calme et la tranquillité commencent à revenir.Quant au Chef de village de Adrar des Ifoghas, M. Assi kadeye Ag Waerzaganeil dira que la présence des Forces de Défense et de Sécurité Sécurité (FDS) est de rassurer la population.



