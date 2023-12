Youba Ba à Ségou : Visibilité accrue et souveraineté alimentaire - abamako.com

Youba Ba à Ségou : Visibilité accrue et souveraineté alimentaire Publié le mercredi 13 decembre 2023 | L'Informateur

Un paquebot de difficultés évoquées auxquelles les solutions idoines vont être apportées pour que l’élevage et la pêche se consolident davantage.

La visite du ministre de l’Elevage et de la Pêche vendredi à Ségou a duré plusieurs heures. Youba Ba a dévoilé sa vision du secteur et des mesures à prendre pour endiguer les difficultés qui se sont amoncelées. Sur le vol récurrent du bétail qui fait perdre des milliards chaque année. Des réseaux criminels exploitent la faille sécuritaire pour accroître le vol de bétail et engranger des gains considérables. A telle enseigne que la pratique constitue une menace directe pour le secteur, un pilier essentiel de l’économie du pays, puisqu’il est le troisième pourvoyeur de ressources après l’or et le coton. Décourager le vol de bétail passe nécessairement par le renforcement de la sécurité et des contrôles aux frontières. Le gouverneur de la région a promis d’y veiller.

L’élevage a pris un tournant qui lui confère une visibilité accrue et plus de conquête de la souveraineté alimentaire qui relève davantage de la performance. Une épine de moins dans le pied des éleveurs qui verront dès février une augmentation significative de l’offre d’aliment bétail. De la parole à la l’acte. Le président de la transition, Assimi Goïta, honore sa promesse de transformation de 10% de coton-graine en aliment bétail en cours et dont l’acheminement vers les destinations prévues se fera sous peu. In fine, les contraintes majeures observées jusque- la, portant sur le retard dans la livraison et la carence des stocks vont être atténués, au mieux gommés en 2024.

Les solutions existent

Une alimentation équilibrée autorise un accroissement de la production de lait, de viande et un développent rapide des poissons, gage de l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle poursuivis par le gouvernement.

Toutes choses étant égales par ailleurs, l’augmentation de l’offre entraînera une diminution des prix. En effet, les prix seront ajustés à la baisse afin d’inciter les acheteurs à se procurer davantage d’aliment bétail, puisque l’offre sur le marché est abondante. Tel est en économie le jeu de l’offre et de la demande que les éleveurs sont en droit d’attendre.

Par ailleurs, une bonne gestion efficace et efficiente couronnée d’un résultat apprécié de tous s’appuie sur la dotation de moyens roulants, notamment des véhicules et motos des directions régionales et locales suffisant pour qu’elles s’acquittent correctement de leur mission d’appui-conseil. Cette fonction est essentielle afin de permettre aux services publics de connaître précisément et concrètement la situation des organisations professionnelles, de recueillir des informations, d’identifier les besoins de formation en vue d’y apporter des solutions pertinentes.

Ibrahim Yattara