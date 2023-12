Situation sécuritaire dans la région de Ségou : De violents combats entre FAMa et groupes armés, hier mardi 12 décembre à Farabougou - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Situation sécuritaire dans la région de Ségou : De violents combats entre FAMa et groupes armés, hier mardi 12 décembre à Farabougou Publié le mercredi 13 decembre 2023 | L’Indépendant

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet



Les positions de l’Armée, dans le secteur de Farabougou, ont été prises pour cible par des groupes terroristes. Aucune précision n’a filtré de cette attaque qui aurait été violente, selon diverses sources contactées.



C ’est dans la mi-journée précisément aux environs de 14 heures que plusieurs individus armés non identifiés à motos et dans des pick up ont lancé une attaque contre les positions des FAMa à Farabougou.



SOURCE; INDEPENDANT