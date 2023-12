Biens mal acquis : La cour Suprême ouvre une enquête sur les biens immobiliers de personnalités: 08 officiers supérieurs, d’anciens ministres, des opérateurs économiques et un ancien PDG de banque impliqués - abamako.com

News Politique Article Politique Biens mal acquis : La cour Suprême ouvre une enquête sur les biens immobiliers de personnalités: 08 officiers supérieurs, d’anciens ministres, des opérateurs économiques et un ancien PDG de banque impliqués Publié le mercredi 13 decembre 2023 | Le Soir de Bamako

Ce n'est pas la fin des ennuis pour certains anciens ministres maliens, Loin s'en faut. Dans la lutte implacable engagée contre la délinquance financière et la corruption sous toutes ses formes, la justice malienne vient en effet, d'ordonner une information judiciaire sur les biens fonciers de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.Sont concernés par la mesure, des Officiers supérieurs de l'armée malienne (8 officiers supérieurs dont des généraux), des anciens ministres parmi lesquels Tiéman Coulibaly, Tieman Hubert Coulibaly, Madame Bouaré Fily Sissoko er Mahamadou Camara, des opérateurs économiques tels Kagnassy, un transitaire et Babaly Bah, ancien PDG d'une banque de la place.



Voici en intégralité le contenu de la lettre adressée par le directeur national aux directeurs régionaux des Domaines et du Cadastre concernant après saisine du procureur général près la Cour Suprême du Mali



Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux des Domaines et du Cadastre Objet: Réquisition et Personne Qualifiée en vue de la mise à disposition des informations foncières suivant une Lettre Confidentielle en date du 28 août 2023 J'ai été saisi par le procureur général près la Cour Suprême du Mali, en vue de la mise à disposition diligente de toutes les informations foncières se rapportant aux personnes ci-après



Source ; Soir de Bamako