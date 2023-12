Changement climatique : Les acteurs à pied d’œuvre pour lutter contre le phénomène - abamako.com

Les Africains considèrent la lutte pour limiter les changements climatiques comme une responsabilité qu’ils partagent avec leurs gouvernements, les pays développés et le secteur privé, a déclaré Joseph Asunka, PDG d’Afrobarometer, lors du congrès mondial de Consumers International vendredi à Nairobi, au Kenya. Les enquêtes d'opinion menées par Afrobarometer dans 39 pays africains, ont révélé que près des 3/4 des citoyens attribuent la responsabilité première de la lutte contre les changements climatiques à leurs gouvernements et à eux-mêmes, tout en appelant également à « beaucoup plus » d'actions climatiques de la part des pays riches et des entreprises et de l'industrie, Asunka a déclaré à l'assemblée. Dans un communiqué de presse rendu public, le 8 décembre 2023 par Afrobarometer, les résultats montrent qu’une proportion importante de la population a connu une augmentation des sécheresses et des inondations au cours de la dernière décennie. Cependant, indique ledit communiqué de presse, seulement la moitié environ des Africains ont entendu parler des changements climatiques. Parmi ceux qui sont conscients des changements climatiques, 72% déclarent que cela leur rend la vie plus difficile, et 74% souhaitent que leurs gouvernements prennent des mesures immédiates pour limiter les changements climatiques, a déclaré Asunka. « Les données d'Afrobarometer sur les changements climatiques peuvent contribuer à des politiques climatiques qui s'alignent sur les expériences et les attentes des citoyens », a-t-il déclaré. « Par exemple, les données d’Afrobarometer montrent que les Africains souhaitent que leurs gouvernements prennent des mesures immédiates pour limiter la détérioration du climat, même si cela est désagréable et coûteux. Ces données signalent un environnement propice à la mise en œuvre de politiques d’atténuation des changements climatiques potentiellement impopulaires, mais nécessitera une éducation solide et initiale sur les avantages nets de ces politiques ». Le même communiqué de presse indique que Erin Turner, PDG du Consumer Policy Research Center (Australie), a averti que de nombreuses entreprises prétendent vendre des produits durables, mais fournissent peu ou pas d'informations sur leurs effets sur l'environnement.



