CAN 2023: des boissons à la portée des supporters lors des deux 1/2 finales à Bouaké et Abidjan

Pour les demi-finales, l'émotion était au rendez-vous autant chez les supporters que chez la marque de boisson RazzL qui a déployé les grands moyens pour satisfaire tous les participants de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2023.

Ainsi, au stade d'Ebimpé Les Éléphants de Côte d'Ivoire de tout leur poids ont écrasé les Léopards du Congo, les tenant en échec par (1-0), l'unique but du match inscrit par Sébastien.

Préalablement, au stade de la paix de Bouaké, les supers Aigles du Nigéria ont obtenus la victoire, en évincant les Bafana Bafana dans un match palpitant en passant par le but de Victor Osimen annulé par la VAR.

Au finish, les Super Eagles ont volé plus haut et ce sont imposés aux tirs au but par un score de (4-3) face aux Sud Africain.

Et c'est dans cette ambiance de fêtes que RAZZL a distillé du bonheur.

Tout le monde y a eu pour sont compte, les saveurs Cola, grenadine, pamplemousse et citron au goût savoureux.

ont été consommées dans l'effervescence sans modération.



