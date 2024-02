Pour "Atteinte aux biens publics, Faux et usage de faux et complicité sur un montant de plus de 35 Milliards de FCFA dans la gestion du fonds COVID-19" : 4 ex et 5 actuels Directeurs d’hôpitaux ainsi que des cadres et agents de santé publique en garde à vue depuis hier - abamako.com

Pour "Atteinte aux biens publics, Faux et usage de faux et complicité sur un montant de plus de 35 Milliards de FCFA dans la gestion du fonds COVID-19" : 4 ex et 5 actuels Directeurs d'hôpitaux ainsi que des cadres et agents de santé publique en garde à vue depuis hier Publié le jeudi 8 fevrier 2024 | L'Indépendant

Dans le cadre des investigations relatives à la gestion du fonds Covid-19, plusieurs responsables de structures de santé publique ont été convoqués hier mercredi 7 février par la brigade du pôle économique et financier.Après des heures d'auditions. 11 hauts cadres de structures sanitaires dont 9 ex et actuels Directeurs d'hôpitaux ainsi que des cadres et agents de santé publique ont été finalement gardés à vue pour Atteinte aux biens publics, Faux et usage de faux et complicité de détournement s'élevant à plus de 35 Milliards de FCFA dans la gestion du fonds COVID-19 avant d'être présentés devant un juge d'instruction.