Pour réitérer leur engagement aux autorité de la transition Une délégation du BEN de L’URD s’est rendue chez le ministre Abdoulaye MAÏGA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pour réitérer leur engagement aux autorité de la transition Une délégation du BEN de L’URD s’est rendue chez le ministre Abdoulaye MAÏGA Publié le vendredi 9 fevrier 2024 | Nouvel Horizon

Tweet



Le Colonel Abdoulaye MAÏGA, ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, a reçu en audience, le mercredi 07 Février, une forte délégation de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), conduite par son Président, l’Honorable Gouagnon COULIBALY. Lors de cette rencontre, l’URD a réitéré son accompagnement et sa disponibilité indéfectible aux (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU VENDREDI 09 FÉVRIER 2024