Le président de la commission de la CEDEAO hier lors de la session extraordinaire du conseil de médiation et de sécurité à Abuja: « Les trois États membres n’ont pas vraiment réfléchi aux implications de cette décision sur les citoyens » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le président de la commission de la CEDEAO hier lors de la session extraordinaire du conseil de médiation et de sécurité à Abuja: « Les trois États membres n’ont pas vraiment réfléchi aux implications de cette décision sur les citoyens » Publié le vendredi 9 fevrier 2024 | Nouvel Horizon

© Présidence de CI par DR

64e Sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja

Dimanche 10 décembre 2023. Le 64e Sommet ordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO s`est tenu à Abuja Tweet



Le conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (CÉDÉAO) s’est réuni hier jeudi 8 février 2024 à Abuja en urgence pour se pencher sur la crise politique qui sévit au Sénégal et pour évoquer les dossiers Malien, Nigérien et Burkinabé ; ces trois pays qui ont récemment annoncé leur décision de se retirer des instances de l’organisation sous-régionale. À (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU VENDREDI 09 FÉVRIER 2024



Seydou Konaté – NOUVEL HORIZON