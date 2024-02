Fonction publique : Quid de L’INPS ! - abamako.com

Fonction publique : Quid de L'INPS ! Publié le jeudi 8 fevrier 2024

Si la récente décision des Autorités portant annulation du concours d’entrée à la fonction publique fait

jaser plus d’un, elle rend cependant justice aux pauvres et autres personnes défavorisées puisque dans l’incapacité de satisfaire la demande des vautours.



Mais n’aurait-il pas été plus sage de situer les responsabilités, d’extraire la mauvaise graine, étant entendu que les pauvres ne disposent pas de ressources pour reprendre toutes la paperasserie exigée dans le cadre d’un concours au Mali. Certains ont d’ores et déjà utilisé le peu de moyen qui leur restait...



Enfin, puisque l’affaire suit son cours et que des interpellations ont été effectuées... Alors, que la vérité soit !



On constate cependant et au moment, qu’un autre service procède à un vaste recrutement dans des conditions nébuleuses. Il s’agit de l’INPS.



Pourquoi le DG de cet EPA, le sieur Coulibaly n’organise pas un concours pour faire embaucher les plus méritants ?



Faut-il le rappeler ? Un des anciens Directeurs avait lancé un concours de recrutements via un cabinet de placement même si c’était uniquement pour la forme.



Aussi, il nous revient que les directions régionales reçoivent régulièrement de nouvelles recrues. Comment ont-elles été embauchées ? Les critères de sélection ont-ils été respectés ?



Il est bien temps d’assainir ce secteur.



Nous apprenons que le conseil d’administration a entériné la décision. Il est dans ses droits, certes, mais ne faudra-t-il pas donner la chance à tous tout malien ? Pourquoi privilégier certains eu détriment de plusieurs autres ?



La ministre de la santé et du développement social serait-elle complice ? Pourquoi ce silence radio pour celle qui est censée avoir toute la confiance du président de la transition ?



Autant de questions qui restent sans réponse. Nos tentatives de joindre le DG sont restées vaines.



A suivre



