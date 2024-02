Annulation du concours de la fonction publique: Ce n’est pas demain la veille du Mali Koura ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Annulation du concours de la fonction publique: Ce n’est pas demain la veille du Mali Koura ! Publié le vendredi 9 fevrier 2024 | Le challenger

© aBamako.com par MS

Les nouveaux ministres

Tweet

Suite à la découverte d’un «vaste réseau de fraude», le ministre du Travail et de la Fonction publique, Dr Fassoun Coulibaly, a annulé le concours direct d’entrée à la fonction publique d’Etat, au titre de 2023.



Par son communiqué en date du 5 février 2024, le ministre du Travail, de la Fonction

publique et Dialogue social a créé la surprise en annulant le dernier concours organisé fin décembre dernier pour l’accès à la fonction publique. La raison invoquée est l’ampleur de la fraude

constatée par la suite. Un concours qui a mis en compétition quelque 64 000 candidats pour 1400

postes à pourvoir». Quel gâchis au régard des ressources matérielles, financières, humaines investies tant par les pouvoirs publics que pour les candidats! Quelle désillusion pour tous ceux qui espéraient enfin voir les choses se passer dans les règles de l’art conformément à l’esprit de Mali

koura!



Mauvaise note à l’organisation ?



Commentant la décision, certains candidats déclarent ne pas comprendre pourquoi le ministère de tutelle, disposant des moyens pour organiser un tel concours d’envergure nationale, n’ont pas pris

les dispositions idoines en amont pour éviter voire minimiser les fraudes. «Un réseau qui peut faire

annuler un concours national ne devrait pas être un petit réseau» estiment des candidats non sans émettre de sérieuses réserves sur la bonne organisation de ce concours.



Ont-ils tort ? Au soir du 30 décembre 2023, nous étions toujours à la veille du concours pour les

agents de santé publique. ‘’Le Challenger’’ se trouvait au Centre Ecica. Encore à 21 H 30, de nombreux candidats rodaient encore entre les différentes salles, à la recherche de leurs noms sur

les listes. Visiblement dépassé, un des agents commis à l’affichage des listes, s’est ainsi adressé à eux

«Il n’y a pas encore de salles pour les candidats dont les noms commencent par T, proprement dit,

les Traoré et les noms suivants qui concourent en Santé publique (SP). Nous cherchons des salles

pour afficher leurs listes».



Ousmane Tangara