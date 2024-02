COFOP: Plusieurs membres claquent la porte - abamako.com

Sept organisations membres de la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP) ont adressé leur lettre de démission au président de la COFOP, le 6 février 2024. Elles évoquent "une violation flagrante de la règle de prise de présidence tournante".



Ces organisations sont : Siguida Tagnè, parti Union, association Sikidja, APAS, AFVAM, AMJP et PDPM. Elles ont déclaré que "cette décision découle du constat que les principes fondamentaux qui guident notre Coalition, tels que le respect des textes et des règles démocratiques, ont été compromis".



"Nous regrettons profondément de constater une violation flagrante de la règle de prise de présidence tournante, établie à un an, qui n'a pas été respectée, le président en place ayant maintenu sa position pendant cing ans sans renouvèlement", poursuit-elle.



Elle estiment que "l'attitude paternaliste du président permanent a également contribué à une atmosphère incompatible avec les valeurs démocratiques que nous nous sommes engagés à défendre au sein de la COFOP", avant d'ajouter



"ce comportement a sapé la confiance au sein de notre Coalition, compromettant ainsi notre capacité à

œuvre de manière pour le bien de notre pratique républicaine"

Ces organisations ont affirmé que Malgré leurs efforts pour "résoudre ces problèmes en interne, il est de-

venu impossible d'arrondir les angles pour la cohésion interne de la COFOP". "Notre démission collective vise ainsi à signaler notre désaccord profond et notre refus de participer à une gouvernance qui ne respecte pas les principes qui nous ont unis au départ", ont-elles conclu.

MORY KEÏTA