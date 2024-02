Éclipsées par la coqueluche de la République? - abamako.com

Éclipsées par la coqueluche de la République? Publié le vendredi 9 fevrier 2024

Mysteriences belles dames pleines de vie, Depuis des années elles font la pluie et le beau temps dans le pays surtout des cantatrices, des rappeurs et des videos men. Nous voulons parler de Lala Diallo du Mouvement Bafoulabe Lala pour le développement (MBED) Fatoumata Batouly Niane du Mouvement An BiKo et Fatoumata M'Barka Mint Hamoundy de l'association solidarité femmes d'ici et d'ailleurs (ASF LA) et Africa global services (AGS)



Même si aujourd'hui Touly semble avoir réussi à détourner les projecteurs des deux autres. N'empêche qu'elles sont aussi belles qu'énigmatiques, aussi généreuses( de vraies de samaritaines) que mystérieuses. Elles sont ces derniers temps sur tous les fronts (humanitaire, mécénat, apport, politique) en faisant preuve d'une largesse aussi fascinante que leur éblouissante beauté. Qui sont ces belles sirènes qui, comme leurs doux parfums, distillent le bonheur et la joie autour d'elles ?



Nourrissent-elles de vraies ambitions politiques? Mystère!



Difficile de les approcher pour un entretien classique. Leurs proches vous transforment aisément en ballon de ping-pong avant d'observer le silence total Certains diront sans doute que nous n'avons pas sa frapper à la borne porte. Ce qui n'est pas aussi possible quand toutes les portes se ressemblent qu'il n'y a pas d'indication claire (une cellule de communication bien organisée) pour vous orienter.



En tout cas, nous n'avons jamais eu de suite à nos différentes demandes d'entretiens pour pouvoir retracer leur parcours .Toutefois, pour le moment seule Lala Diallo dite Bafoulabé Lala est activement engagée dans l'arène politique Réputée être une dame battante très dynamiques, elle a débarqué le 3 avril 2021 à l'Union des forces démocratiques (UFD) avec 'anciens militants du PSP MPM RPM... du cerdes de Bafoulabé, Et cela avait-elle justifié pour poursuivre notre combat politique pour la liberté la justice et démocraties.



Et de rappeler que l'UFD est un grand parti, avec de fortes convictions, qui a été de tous les combats pour une société de justice et de démocratie.Et cela à l'image de son illustre fondateur feu M Demba Diallo



Elle a activement milité pour le au référendum du 15 juin 2023 parce que, a-t-elle soutenu, cette nouvelle constitution offre un nouvel espoir à la jeunesse et aux femmes. Bref au peuple malien. N'est-ce pas qu'elle est sur la bonne voie pour faire une brillante carrière politique? Touly et Fatoumata M'Barka Hamoundy emboîteront-elles le pas ? Nous serons au bout de la patience!

M.B