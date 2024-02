Football: le président de la CAF veut s’assurer d’infrastructures sportives de qualité pour l’Afrique - abamako.com

Football: le président de la CAF veut s'assurer d'infrastructures sportives de qualité pour l'Afrique
Publié le vendredi 9 fevrier 2024

Patrice Motsepe,président de la CAF

« Il y a considérablement plus d’investissements dans la formation, plus d’investissement dans les écoles pour que le football soit de classe mondiale. », a déclaré Patrice Motsepe, président de la Confédération Africaine de Football (CAF) ce vendredi 09 février 2024 en conférence de presse à Abidjan.



Selon M. Motsepe, le football africains connaît un progrès considérable. C’est pourquoi « Nous donnons plus d’argent pour la formation. », dit-il. À l’en croire la CAF donne à chacune de ses associations-membres 250 mille dollars soit 125 millions de Francs CFA par an. « Nous allons nous assurer que cet argent est utiliser pour le développement du football », soutient-il.

Pour lui, l’Afrique doit donner un avenir aux jeunes prenant en exemple les émotions et le spectacle qu’offre la CAN en Côte d’Ivoire « c’est tellement beau. »



Aux dires de Patrice Motsepe, la CAF aide le football, le football- amateur, le football des jeunes. « Nous aimons le football. Nous nous réjouissons de la contribution du football à l’amélioration des conditions de vie des populations. De la contribution du football à la promotion de certaines valeurs, la tolérance zéro contre le racisme par exemple. », a-t-il expliqué.







Pour ce qui est de la finale de la 34 ème édition de la CAN TotalÉnergie organisée en terre ivoirienne et qui opposera la Côte d’Ivoire, pays hôte au Nigeria, Patrice Motsepe a indiqué que la situation de la sécurité des supporters nigérians vivant en Côte d’Ivoire sera évoqué avec les autorités ivoiriennes. « Le Président Alassane Ouattara est disponible pour assurer la sécurité de tous les supporters. Nous sommes tous des Africains. », a-t-il rassuré.







Cyprien K.