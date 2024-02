Mali : Grosse victoire, les FAMa reprennent le site d’or de N’tillit aux terroristes ! - abamako.com

Mali : Grosse victoire, les FAMa reprennent le site d'or de N'tillit aux terroristes ! Publié le dimanche 11 fevrier 2024

Nouvelle victoire éclatante des FAMa sur les terroristes. L’armée du Mali vient de reprendre le contrôle d’une grande mine d’or aux terroristes. Pour faire les guerres, il faut de l’argent, beaucoup d’argent même.



Les terroristes qui traumatisent les populations au Mali et à Gao plus précisément viennent de perdre une grosse source de financement de leur guerre. Les FAMa (Force Armée Maliennes) ont en effet mis la main sur le gisement d’or de N’tillit, près de GAO, tombé aux mains des terroristes ces dernières années.



Petit à petit, Assimi Goïta boute le terrorisme hors du Mali

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont remporté une victoire décisive dans la région de Gao en prenant le contrôle du site d’or le plus prisé de N’tillit. Cette victoire marque un tournant clairement décisif dans la lutte contre le terrorisme que mènent sans relâche les autorités de la transition.



Cette avancée stratégique constitue un pas important dans la libération du Mali. Cette mine d’or exploitée de façon artisanale par les terroristes leur permettait d’acquérir des armes plus sophistiquées que celles de l’armée sous Ibrahim Boubacar Keita. Assimi Goïta prive désormais les groupes extrémistes de cette source de revenus qui faisait leur force.



Auparavant, les mineurs de N’tillit étaient contraints de verser des sommes exorbitantes aux terroristes pour pouvoir travailler dans la région. L’exploitation sauvage de cette mine, en plus de détériorer la qualité du sol dans la région de Gao, favorisait de lourdes pertes pour l’État malien. Sans comptabiliser l’or extrait de cette mine stratégique, le Mali est devenu 2e plus grand producteur d’or d’Afrique. Avec le reversement de la mine de N’tillit sous le contrôle de l’État malien, le pays devrait progresser encore plus.



Désormais, toute présence armée non autorisée par les FAMa est considérée comme terroriste et sera traitée en conséquence, fait savoir l’armée malienne. Les FAMa garantissent dorénavant la sécurité des habitants et la protection de leurs moyens de subsistance. Cette victoire suivie de mesures de sécurité va restaurer la stabilité et la paix dans cette région autrefois troublée par les violences terroristes.





En reprenant le contrôle du site d’or, les FAMa démontrent également leur détermination à combattre sans relâche le terrorisme et à protéger les intérêts des citoyens maliens. L’autorité du Président de la transition et celle des FAMa se trouvent renforcées dans la région de Gao. Ce succès à lui seul envoie un message clair aux groupes extrémistes, à savoir que le Mali ne tolère plus les activités terroristes sur son territoire.



Etape après étape, le régime du Président Assimi Goita décrié par la France et la CEDEAO est en en train de stabiliser le pays. Le Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga travaille lui à la reconstruction d’une économie locale prospère et sûre pour tous.