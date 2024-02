Kéniéroba: quand le malheur des uns fait le bonheur d’un village - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Kéniéroba: quand le malheur des uns fait le bonheur d’un village Publié le lundi 12 fevrier 2024 | L’Inter de Bamako

© Autre presse par DR

Mali: lutte contre la gale dans les prisons

Tweet



Kéniéroba est un village situé dans le cercle de Kangaba et abrite la nouvelle prison du pays. Il est à 65 km de Bamako. La présence de certains prisonniers de marque à la maison d’arrêt de Keniéroba aurait été une aubaine pour les villageois. Ils ont bénéficié de l’électricité. Chaque famille a pu ainsi avoir des branchements électriques à moindre coût. Toute la petite localité de Kéniéroba est électrifiée.

Et sachez bien sans coupure à cause de la présence «d’illustres hôtes». Quand le malheur des uns profite à toute une communauté, c’est le début d’un développement économique.